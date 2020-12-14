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У Луцьку викрили дві «точки», де торгували сурогатом

У Луцьку викрили дві «точки», де торгували сурогатом
У Луцьку виявили дві "точки", де торгували сурогатним алкоголем.

Про це інформують на сторінці департаменту муніципальної варти у фейсбуці.

Випадки продажу сурогату зафіксували 20 січня на проспекті Відродження, 16а та проспекті Президента Грушевського, 4в.

Громадяни, які торгували алкоголем з рук нестимуть відповідальність передбачену ч.3 ст.156 КУпАП. Їм грозить накладення штрафу від 6800 до 13600 грн. Матеріали справи передадуть для розгляду в Луцький міськрайонний суд.
У Луцьку викрили дві «точки», де торгували сурогатом
У Луцьку викрили дві «точки», де торгували сурогатом

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Теги: алкоголь, сурогат
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