У Луцьку викрили дві «точки», де торгували сурогатом





Про це інформують на сторінці департаменту муніципальної варти у фейсбуці.



Випадки продажу сурогату зафіксували 20 січня на проспекті Відродження, 16а та проспекті Президента Грушевського, 4в.



Громадяни, які торгували алкоголем з рук нестимуть відповідальність передбачену ч.3 ст.156 КУпАП. Їм грозить накладення штрафу від 6800 до 13600 грн. Матеріали справи передадуть для розгляду в Луцький міськрайонний суд.



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