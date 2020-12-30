Захоплюється футболом: волонтери закликають привітати сина загиблого волинського Героя





Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.



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Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.



Ілля Вишневський святкуватиме 12-ий день народження. Він є сином захисника України, добровольця батальйону «Айдар» Олега Вишневського, котрий загинув бою з російськими диверсантами в районі с. Цвітні Піски Луганської області у вересні 2014 року.



Зараз хлопчик навчається в 6-му класі луцького ліцею №28. Цьогоріч юнак став більш самостійним та однозначно подорослішав. Сім’я придбала більше житло, тому Ілля тепер має власну кімнату. Сам наводить там порядок і допомагає малі з хатніми обов’язками. Хоча вже дорослий, але все ж боїться залишитись сам (без мами). Є страх, що мами не стане, так як не стало тата. Говорить: "Моя мама - найкраща в світі. Ми дуже любимо одне одного. Хочу щоб вона завжди була зі мною".



Хлопчина дуже любить спорт. Розповідає що захоплюється футзалом. Займається міні-футболом з 5 років. Грав за команду Юніор Мідас, неодноразово отримував як командні так і особисті нагороди за гру. В 2020 році отримав запрошення від тренера ФК Любарт і змінив клуб, тепер грає в основному першому складі за Ю13 ФК Любарт.



В 2020 році Ілля втілив одну із своїх спортивних цілей: став найкращим гравцем команди на турнірі JUNIOR FUTSAL CUP, за що отримав відповідну нагороду. Юний патріот хоче здійснити найголовнішу мрію – стати найкращим гравцем в дорослому футзалі, до чого зараз сумлінно готується та багато тренується. А ще цьогоріч Ілля захопився малюванням. Йому до вподоби малювати простим олівцем. Таке захоплення заспокоює, надихає на нові починання, бо каже, що під час малювання йому краще мріється.



Зробити сюрприз Іллі може кожен, привітавши його з днем народження на свій розсуд. Юнак буде радий будь-якій увазі, але футзальна тематика для юного спортсмена є у пріоритеті. Тому якщо хтось щось хоче подарувати, то дитина дуже зрадіє саме новій атрибутиці: футзалки, сороконожки, форма, гетри чорні, щитки(будь-що з цього переліку). Контактний номер: 0992294100 та 0989481450. Інформація про батька хлопця є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням:

http://memorybook.org.ua/3/vishnevsky



Фінансово підтримати родину можна: 5168 7427 2134 4236 (Стець Інна Віталіївна, Приватбанк)



Інформація для благодійників: Ілля Вишневський – 12 років (24.01.2009). м. Луцьк. Ріст: 165; Розмір взуття: 39.

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