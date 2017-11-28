У Польщі 5-річна дівчинка з України випала з 4-го поверху будинку





Як повідомляє



Правоохоронці встановили, що батьки дитини, 42-річна мати та 45-річний батько, на момент інциденту були відсутніми вдома. Жінка підвозила чоловіка на роботу.



Постраждала дівчинка знаходиться у лікарні. Одразу після госпіталізації її стан оцінили як тяжкий, проте стабільний. Зараз життю та здоров’ю дитини нічого не загрожує.



Поліція встановлює точні обставини цієї події. ЗМІ пишуть, що родина з України приїхала до міста Вєрушов й оселилася там кілька тижнів тому.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Вєрушов в Польщі 5-річна дівчинка з української родини випала з балкону на 4-му поверсі.Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на o2.pl, інцидент трапився кілька днів тому о 6-й ранку. Свідки викликали на місце події поліцію та дві бригади швидкої допомоги.Правоохоронці встановили, що батьки дитини, 42-річна мати та 45-річний батько, на момент інциденту були відсутніми вдома. Жінка підвозила чоловіка на роботу.Постраждала дівчинка знаходиться у лікарні. Одразу після госпіталізації її стан оцінили як тяжкий, проте стабільний. Зараз життю та здоров’ю дитини нічого не загрожує.Поліція встановлює точні обставини цієї події. ЗМІ пишуть, що родина з України приїхала до міста Вєрушов й оселилася там кілька тижнів тому.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію