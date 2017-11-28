У Польщі 5-річна дівчинка з України випала з 4-го поверху будинку
Сьогодні, 11:39
У місті Вєрушов в Польщі 5-річна дівчинка з української родини випала з балкону на 4-му поверсі.
Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на o2.pl, інцидент трапився кілька днів тому о 6-й ранку. Свідки викликали на місце події поліцію та дві бригади швидкої допомоги.
Правоохоронці встановили, що батьки дитини, 42-річна мати та 45-річний батько, на момент інциденту були відсутніми вдома. Жінка підвозила чоловіка на роботу.
Постраждала дівчинка знаходиться у лікарні. Одразу після госпіталізації її стан оцінили як тяжкий, проте стабільний. Зараз життю та здоров’ю дитини нічого не загрожує.
Поліція встановлює точні обставини цієї події. ЗМІ пишуть, що родина з України приїхала до міста Вєрушов й оселилася там кілька тижнів тому.
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Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на o2.pl, інцидент трапився кілька днів тому о 6-й ранку. Свідки викликали на місце події поліцію та дві бригади швидкої допомоги.
Правоохоронці встановили, що батьки дитини, 42-річна мати та 45-річний батько, на момент інциденту були відсутніми вдома. Жінка підвозила чоловіка на роботу.
Постраждала дівчинка знаходиться у лікарні. Одразу після госпіталізації її стан оцінили як тяжкий, проте стабільний. Зараз життю та здоров’ю дитини нічого не загрожує.
Поліція встановлює точні обставини цієї події. ЗМІ пишуть, що родина з України приїхала до міста Вєрушов й оселилася там кілька тижнів тому.
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