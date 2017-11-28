вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Польщі 5-річна дівчинка з України випала з 4-го поверху будинку

У Польщі 5-річна дівчинка з України випала з 4-го поверху будинку
У місті Вєрушов в Польщі 5-річна дівчинка з української родини випала з балкону на 4-му поверсі.

Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на o2.pl, інцидент трапився кілька днів тому о 6-й ранку. Свідки викликали на місце події поліцію та дві бригади швидкої допомоги.

Правоохоронці встановили, що батьки дитини, 42-річна мати та 45-річний батько, на момент інциденту були відсутніми вдома. Жінка підвозила чоловіка на роботу.

Постраждала дівчинка знаходиться у лікарні. Одразу після госпіталізації її стан оцінили як тяжкий, проте стабільний. Зараз життю та здоров’ю дитини нічого не загрожує.

Поліція встановлює точні обставини цієї події. ЗМІ пишуть, що родина з України приїхала до міста Вєрушов й оселилася там кілька тижнів тому.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: падіння, дитина, балкон, Польща
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
На Волині створили 4 бригади, які вакцинуватимуть від коронавірусу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Водій-порушник за 500 гривень хотів «відмазатись» від волинських поліцейських
Сьогодні, 12:00
Унікальне явище: на Волині на річці «розцвіли» крижані квіти
Сьогодні, 11:50
У Польщі 5-річна дівчинка з України випала з 4-го поверху будинку
Сьогодні, 11:39
З чим носити кросівки на грубій підошві*
Сьогодні, 11:30
На Волині помер багаторічний викладач училища
Сьогодні, 11:26
Схожі новини
Жінка, яка викинула дитя з балкона, мала 5 дітей Жінка, яка викинула дитя з балкона, мала 5 дітей
28 листопад, 2017, 12:51
Поліція з'ясувала обставини трагедії, де жінка викинула з балкона дитину Поліція з'ясувала обставини трагедії, де жінка викинула з балкона дитину
27 листопад, 2017, 13:46
У Києві з 9-го поверху випала жінка з дитиною У Києві з 9-го поверху випала жінка з дитиною
22 жовтень, 2020, 14:38
На Луганщині поліцейський викинув дружину з балкона на очах у маленької доньки На Луганщині поліцейський викинув дружину з балкона на очах у маленької доньки
16 червень, 2020, 09:51
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Водій-порушник за 500 гривень хотів «відмазатись» від волинських поліцейських
Сьогодні, 12:00
 0
Унікальне явище: на Волині на річці «розцвіли» крижані квіти
Сьогодні, 11:50
 0
У Польщі 5-річна дівчинка з України випала з 4-го поверху будинку
Сьогодні, 11:39
 0
З чим носити кросівки на грубій підошві*
Сьогодні, 11:30
 0
На Волині помер багаторічний викладач училища
Сьогодні, 11:26
 0
Медіа
відео
1/8