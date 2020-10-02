вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Причин для самогубства не було, – ЗСУ про трагедію із військовим у Луцьку

Причин для самогубства не було, – ЗСУ про трагедію із військовим у Луцьку
20 січня опівночі трагічно загинув військовослужбовець однієї із підпорядкованих військових частин повітряного командування «Захід», що дислокується на Волині.

Про це інформує служба зв’язків з громадськістю повітряного командування «Захід».

Нагадаємо, трагедія трапилася у Луцьку на вулиці Конякіна. Чоловік випав з 6-ого поверху та розбився.

Як повідомили у пресслужбі командування, жодних причин, які передували б загибелі військового, не було. Ймовірно, все ж таки це нещасний випадок.

Соціальний стан задовільний, 2020-го року отримав квартиру як учасник бойових дій, половину вартості якої оплатили з міського бюджету. Одружений. Під час трагедії дружина знаходилася на бойовому чергуванні.

Декілька тижнів тому повернувся з відрядження, де виконував обов’язки з доставки матеріальних засобів одному із угруповань Сил оборони. На час смертельної події військовослужбовець знаходився у плановій щорічній відпустці.

Що стало причиною загибелі, наразі невідомо. Всі причини та обставини з'ясовуються слідчими правоохоронних органів.

Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: загибель, військовий, Луцьк, ЗСУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
В Україні до цього доводить тільки такі речі як нехватка грошей або борги
Відповісти
Вибір редактора
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
На Волині створили 4 бригади, які вакцинуватимуть від коронавірусу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку «накрили» підпільний гральний заклад. ФОТО
Сьогодні, 12:42
У Польщі судитимуть фермера, який продавав українцям «липові» запрошення на роботу
Сьогодні, 12:36
Причин для самогубства не було, – ЗСУ про трагедію із військовим у Луцьку
Сьогодні, 12:19
Водій-порушник за 500 гривень хотів «відмазатись» від волинських поліцейських
Сьогодні, 12:00
Унікальне явище: на Волині на річці «розцвіли» крижані квіти
Сьогодні, 11:50
Схожі новини
У Луцьку випав із шостого поверху та розбився військовий У Луцьку випав із шостого поверху та розбився військовий
Сьогодні, 10:55
В аварії на Львівщині загинув хлопець з Луцька В аварії на Львівщині загинув хлопець з Луцька
02 жовтень, 2020, 08:58
У Луцьку розшукують свідків «п’яної» аварії, яка сталась на перехресті Гнідавська-Потебні У Луцьку розшукують свідків «п’яної» аварії, яка сталась на перехресті Гнідавська-Потебні
30 вересень, 2020, 13:04
Смертельна «п’яна» аварія на перехресті Гнідавська-Потебні: у чоловіка речниці поліції Волині взяли кров лише через 6 годин Смертельна «п’яна» аварія на перехресті Гнідавська-Потебні: у чоловіка речниці поліції Волині взяли кров лише через 6 годин
29 вересень, 2020, 14:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Назвали підприємства у Луцьку, які на кінець 2020 року заборгували чималі суми працівникам
Сьогодні, 13:22
 0
На Волині аферистка «розвела» на гроші довірливого чоловіка
Сьогодні, 13:12
 0
У Луцьку на Конякіна зіткнулися два автомобілі. ФОТО
Сьогодні, 13:05
 0
Вбивство жінки у Рожищенському районі: чоловікові-тирану «світить» до 10 років тюрми
Сьогодні, 12:58
 0
У Луцьку «накрили» підпільний гральний заклад. ФОТО
Сьогодні, 12:42
 0
Медіа
відео
1/8