Причин для самогубства не було, – ЗСУ про трагедію із військовим у Луцьку
Сьогодні, 12:19
20 січня опівночі трагічно загинув військовослужбовець однієї із підпорядкованих військових частин повітряного командування «Захід», що дислокується на Волині.
Про це інформує служба зв’язків з громадськістю повітряного командування «Захід».
Нагадаємо, трагедія трапилася у Луцьку на вулиці Конякіна. Чоловік випав з 6-ого поверху та розбився.
Як повідомили у пресслужбі командування, жодних причин, які передували б загибелі військового, не було. Ймовірно, все ж таки це нещасний випадок.
Соціальний стан задовільний, 2020-го року отримав квартиру як учасник бойових дій, половину вартості якої оплатили з міського бюджету. Одружений. Під час трагедії дружина знаходилася на бойовому чергуванні.
Декілька тижнів тому повернувся з відрядження, де виконував обов’язки з доставки матеріальних засобів одному із угруповань Сил оборони. На час смертельної події військовослужбовець знаходився у плановій щорічній відпустці.
Що стало причиною загибелі, наразі невідомо. Всі причини та обставини з'ясовуються слідчими правоохоронних органів.
Фото - ілюстративне
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Про це інформує служба зв’язків з громадськістю повітряного командування «Захід».
Нагадаємо, трагедія трапилася у Луцьку на вулиці Конякіна. Чоловік випав з 6-ого поверху та розбився.
Як повідомили у пресслужбі командування, жодних причин, які передували б загибелі військового, не було. Ймовірно, все ж таки це нещасний випадок.
Соціальний стан задовільний, 2020-го року отримав квартиру як учасник бойових дій, половину вартості якої оплатили з міського бюджету. Одружений. Під час трагедії дружина знаходилася на бойовому чергуванні.
Декілька тижнів тому повернувся з відрядження, де виконував обов’язки з доставки матеріальних засобів одному із угруповань Сил оборони. На час смертельної події військовослужбовець знаходився у плановій щорічній відпустці.
Що стало причиною загибелі, наразі невідомо. Всі причини та обставини з'ясовуються слідчими правоохоронних органів.
Фото - ілюстративне
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Коментарі 1
В Україні до цього доводить тільки такі речі як нехватка грошей або борги
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