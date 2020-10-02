Причин для самогубства не було, – ЗСУ про трагедію із військовим у Луцьку





Про це



Нагадаємо, трагедія трапилася у Луцьку на вулиці Конякіна. Чоловік випав з 6-ого поверху та розбився.



Як повідомили у пресслужбі командування, жодних причин, які передували б загибелі військового, не було. Ймовірно, все ж таки це нещасний випадок.



Соціальний стан задовільний, 2020-го року отримав квартиру як учасник бойових дій, половину вартості якої оплатили з міського бюджету. Одружений. Під час трагедії дружина знаходилася на бойовому чергуванні.



Декілька тижнів тому повернувся з відрядження, де виконував обов’язки з доставки матеріальних засобів одному із угруповань Сил оборони. На час смертельної події військовослужбовець знаходився у плановій щорічній відпустці.



Що стало причиною загибелі, наразі невідомо. Всі причини та обставини з'ясовуються слідчими правоохоронних органів.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 20 січня опівночі трагічно загинув військовослужбовець однієї із підпорядкованих військових частин повітряного командування «Захід», що дислокується на Волині.Про це інформує служба зв’язків з громадськістю повітряного командування «Захід».Нагадаємо, трагедія трапилася у Луцьку на вулиці Конякіна. ЧоловікЯк повідомили у пресслужбі командування, жодних причин, які передували б загибелі військового, не було. Ймовірно, все ж таки це нещасний випадок.Соціальний стан задовільний, 2020-го року отримав квартиру як учасник бойових дій, половину вартості якої оплатили з міського бюджету. Одружений. Під час трагедії дружина знаходилася на бойовому чергуванні.Декілька тижнів тому повернувся з відрядження, де виконував обов’язки з доставки матеріальних засобів одному із угруповань Сил оборони. На час смертельної події військовослужбовець знаходився у плановій щорічній відпустці.Що стало причиною загибелі, наразі невідомо. Всі причини та обставини з'ясовуються слідчими правоохоронних органів.Фото - ілюстративне

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