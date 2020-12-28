У Польщі судитимуть фермера, який продавав українцям «липові» запрошення на роботу
Сьогодні, 12:36
Фермера з гміни Червінськ (Мазовецьке воєводство) у Польщі спіймали на торгівлі сотнями “лівих” запрошень.
Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на naszciechanow.pl, 36-річний чоловік, починаючи з 2013 року, виставив 250 запрошень для працевлаштування українців. Аж 239 з них були фіктивними.
Давати роботу громадянам України фермер не збирався. Натомість отримані запрошення він продавав. На кожному такому документі чоловік заробляв від 10 до 30 злотих.
Прокуратура в Плонську висунула йому 239 звинувачень у корупційних діях. Стосуються вони надання неправдивої інформації в документах, які дозволяли українцям отримати візи для приїзду до Польщі. За це фермерові загрожує тепер до 8 років позбавлення волі. Справу вже скерували до суду.
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Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на naszciechanow.pl, 36-річний чоловік, починаючи з 2013 року, виставив 250 запрошень для працевлаштування українців. Аж 239 з них були фіктивними.
Давати роботу громадянам України фермер не збирався. Натомість отримані запрошення він продавав. На кожному такому документі чоловік заробляв від 10 до 30 злотих.
Прокуратура в Плонську висунула йому 239 звинувачень у корупційних діях. Стосуються вони надання неправдивої інформації в документах, які дозволяли українцям отримати візи для приїзду до Польщі. За це фермерові загрожує тепер до 8 років позбавлення волі. Справу вже скерували до суду.
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