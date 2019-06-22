У Луцьку «накрили» підпільний гральний заклад. ФОТО

та Володимирі-Волинському.



Про це



Зазначають, учора, 20 січня, дільничні офіцери поліції Луцького районного управління провели санкціонований обшук в обласному центрі у приміщенні закладу, де надавалися послуги у сфері нелегального грального бізнесу. Заходи проводилися у рамках досудового розслідування, розпочатого за ч. 1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України. Для проведення обшуку залучали бійців роти поліції особливого призначення.



У результаті правоохоронці вилучили обладнання, за допомогою якого громадянам забезпечували доступ до азартних ігор – 14 системних блоків, флеш-накопичувачі, понад 20 тис. грн. та понад 500 доларів США.



Робота обох гральних закладів припинена.



Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне заняття гральним бізнесом. Триває слідство.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За добу поліція Волині припинила роботу двох нелегальних гральних закладів. Такі заклади правоохоронці виявили у ЛуцькуПро це повідомляє ГУНП у Волинській області.Зазначають, учора, 20 січня, дільничні офіцери поліції Луцького районного управління провели санкціонований обшук в обласному центрі у приміщенні закладу, де надавалися послуги у сфері нелегального грального бізнесу. Заходи проводилися у рамках досудового розслідування, розпочатого за ч. 1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України. Для проведення обшуку залучали бійців роти поліції особливого призначення.У результаті правоохоронці вилучили обладнання, за допомогою якого громадянам забезпечували доступ до азартних ігор – 14 системних блоків, флеш-накопичувачі, понад 20 тис. грн. та понад 500 доларів США.Робота обох гральних закладів припинена.Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне заняття гральним бізнесом. Триває слідство.

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