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У Луцьку «накрили» підпільний гральний заклад. ФОТО

У Луцьку «накрили» підпільний гральний заклад. ФОТО
За добу поліція Волині припинила роботу двох нелегальних гральних закладів. Такі заклади правоохоронці виявили у Луцьку та Володимирі-Волинському.

Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.

Зазначають, учора, 20 січня, дільничні офіцери поліції Луцького районного управління провели санкціонований обшук в обласному центрі у приміщенні закладу, де надавалися послуги у сфері нелегального грального бізнесу. Заходи проводилися у рамках досудового розслідування, розпочатого за ч. 1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України. Для проведення обшуку залучали бійців роти поліції особливого призначення.

У результаті правоохоронці вилучили обладнання, за допомогою якого громадянам забезпечували доступ до азартних ігор – 14 системних блоків, флеш-накопичувачі, понад 20 тис. грн. та понад 500 доларів США.

Робота обох гральних закладів припинена.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне заняття гральним бізнесом. Триває слідство.

У Луцьку «накрили» підпільний гральний заклад. ФОТО
У Луцьку «накрили» підпільний гральний заклад. ФОТО



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Теги: Луцьк, пільне казино, поліція, обшуки
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