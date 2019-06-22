У Луцьку «накрили» підпільний гральний заклад. ФОТО
Сьогодні, 12:42
За добу поліція Волині припинила роботу двох нелегальних гральних закладів. Такі заклади правоохоронці виявили у Луцьку та Володимирі-Волинському.
Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.
Зазначають, учора, 20 січня, дільничні офіцери поліції Луцького районного управління провели санкціонований обшук в обласному центрі у приміщенні закладу, де надавалися послуги у сфері нелегального грального бізнесу. Заходи проводилися у рамках досудового розслідування, розпочатого за ч. 1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України. Для проведення обшуку залучали бійців роти поліції особливого призначення.
У результаті правоохоронці вилучили обладнання, за допомогою якого громадянам забезпечували доступ до азартних ігор – 14 системних блоків, флеш-накопичувачі, понад 20 тис. грн. та понад 500 доларів США.
Робота обох гральних закладів припинена.
Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне заняття гральним бізнесом. Триває слідство.
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Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.
Зазначають, учора, 20 січня, дільничні офіцери поліції Луцького районного управління провели санкціонований обшук в обласному центрі у приміщенні закладу, де надавалися послуги у сфері нелегального грального бізнесу. Заходи проводилися у рамках досудового розслідування, розпочатого за ч. 1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України. Для проведення обшуку залучали бійців роти поліції особливого призначення.
У результаті правоохоронці вилучили обладнання, за допомогою якого громадянам забезпечували доступ до азартних ігор – 14 системних блоків, флеш-накопичувачі, понад 20 тис. грн. та понад 500 доларів США.
Робота обох гральних закладів припинена.
Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне заняття гральним бізнесом. Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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