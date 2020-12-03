Вбивство жінки у Рожищенському районі: чоловікові-тирану «світить» до 10 років тюрми

Судитимуть 55-річного жителя села Корсині Рожищенського району, який вбив дружину.Інформують, що судимий у вересні 2020 року за заподіяння жінці тілесних ушкоджень середньої тяжкості нетверезий чоловік увечері 30 листопада цього ж року через ревнощі жорстоко її побив, - пише пресслужба обласної прокуратури.Потерпіла від травм померла.Чоловіка ж, обвинуваченого у вчиненні цього злочину, очікує лавапідсудних.санкцією ч.2 ст. 121 КК України за умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.