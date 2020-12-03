Вбивство жінки у Рожищенському районі: чоловікові-тирану «світить» до 10 років тюрми
Сьогодні, 12:58
Судитимуть 55-річного жителя села Корсині Рожищенського району, який вбив дружину.
Інформують, що судимий у вересні 2020 року за заподіяння жінці тілесних ушкоджень середньої тяжкості нетверезий чоловік увечері 30 листопада цього ж року через ревнощі жорстоко її побив, - пише пресслужба обласної прокуратури.
Потерпіла від травм померла.
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Чоловіка ж, обвинуваченого у вчиненні цього злочину, очікує лава
підсудних.
Довідково: санкцією ч.2 ст. 121 КК України за умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.
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Інформують, що судимий у вересні 2020 року за заподіяння жінці тілесних ушкоджень середньої тяжкості нетверезий чоловік увечері 30 листопада цього ж року через ревнощі жорстоко її побив, - пише пресслужба обласної прокуратури.
Потерпіла від травм померла.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Вбивство жінки у Рожищенському районі: подробиці сімейної трагедії
Чоловіка ж, обвинуваченого у вчиненні цього злочину, очікує лава
підсудних.
Довідково: санкцією ч.2 ст. 121 КК України за умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.
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