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Вбивство жінки у Рожищенському районі: чоловікові-тирану «світить» до 10 років тюрми

Вбивство жінки у Рожищенському районі: чоловікові-тирану «світить» до 10 років тюрми
Судитимуть 55-річного жителя села Корсині Рожищенського району, який вбив дружину.

Інформують, що судимий у вересні 2020 року за заподіяння жінці тілесних ушкоджень середньої тяжкості нетверезий чоловік увечері 30 листопада цього ж року через ревнощі жорстоко її побив, - пише пресслужба обласної прокуратури.

Потерпіла від травм померла.

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Чоловіка ж, обвинуваченого у вчиненні цього злочину, очікує лава
підсудних.

Довідково: санкцією ч.2 ст. 121 КК України за умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

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Теги: вбивство, дружина, суд
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