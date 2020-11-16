Про скандал у волинській школі говорили на ток-шоу «Стосується кожного». ВІДЕО

Даниїла із села Новосілки звинувачує місцеву школу у цькуванні сина.



Про це йдеться в сюжеті телепрограми “Стосується кожного”, пише

До Суходільської школи Оксана Лукашук перевела свого сина на початку цього навчального року, бо вважала, що саме тут дитина отримає кращу освіту. Натомість, Даниїл мало не щодня скаржився на образи від однолітків і, навіть, вчителів.



Проте батьки інших дітей стають на захист навчального закладу і переконують, що скандали між учнями ініціює сам Даниїл.



Детальніше – у сюжеті.





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До Суходільської школиперевела свого сина на початку цього навчального року, бо вважала, що саме тут дитина отримає кращу освіту. Натомість, Даниїл мало не щодня скаржився на образи від однолітків і, навіть, вчителів.Проте батьки інших дітей стають на захист навчального закладу і переконують, що скандали між учнями ініціює сам Даниїл.Детальніше – у сюжеті.

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