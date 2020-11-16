вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Про скандал у волинській школі говорили на ток-шоу «Стосується кожного». ВІДЕО

Про скандал у волинській школі говорили на ток-шоу «Стосується кожного». ВІДЕО
У селі Суходоли Володимирської ОТГ виник скандал. Мама 9-річного Даниїла із села Новосілки звинувачує місцеву школу у цькуванні сина.

Про це йдеться в сюжеті телепрограми “Стосується кожного”, пише "Буг".

До Суходільської школи Оксана Лукашук перевела свого сина на початку цього навчального року, бо вважала, що саме тут дитина отримає кращу освіту. Натомість, Даниїл мало не щодня скаржився на образи від однолітків і, навіть, вчителів.

Проте батьки інших дітей стають на захист навчального закладу і переконують, що скандали між учнями ініціює сам Даниїл.

Детальніше – у сюжеті.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: булінг, школа, Суходоли
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
На Волині створили 4 бригади, які вакцинуватимуть від коронавірусу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Запахне справжньою весною», – синоптик про погоду на найближчі дні
Сьогодні, 14:30
Скільки землі на Волині торік отримали воїни
Сьогодні, 14:20
Про скандал у волинській школі говорили на ток-шоу «Стосується кожного». ВІДЕО
Сьогодні, 13:57
У Раді адвокатів Волині заявили про незаконні обшуки їхньої колеги у луцькому СІЗО
Сьогодні, 13:38
Назвали підприємства у Луцьку, які на кінець 2020 року заборгували чималі суми працівникам
Сьогодні, 13:22
Схожі новини
На Волині триває конкурс для школярів із протидії булінгу: учасники «туситимуть» із Alyona Alyona та відомим блогером На Волині триває конкурс для школярів із протидії булінгу: учасники «туситимуть» із Alyona Alyona та відомим блогером
16 листопад, 2020, 17:10
Як волиняни можуть захистити свою дитину від булінгу Як волиняни можуть захистити свою дитину від булінгу
03 березень, 2020, 06:16
На вчителя, який бив та принижував дитину в Нововолинську, відкрили кримінальне провадження На вчителя, який бив та принижував дитину в Нововолинську, відкрили кримінальне провадження
10 грудень, 2019, 00:15
Інформація про булінг в одній із луцьких шкіл не підтвердилася Інформація про булінг в одній із луцьких шкіл не підтвердилася
18 жовтень, 2019, 11:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Податкова міліція Волині вилучила рекордну партію фальсифікованого алкоголю. ФОТО
Сьогодні, 14:32
 0
«Запахне справжньою весною», – синоптик про погоду на найближчі дні
Сьогодні, 14:30
 0
Скільки землі на Волині торік отримали воїни
Сьогодні, 14:20
 0
Про скандал у волинській школі говорили на ток-шоу «Стосується кожного». ВІДЕО
Сьогодні, 13:57
 0
У Раді адвокатів Волині заявили про незаконні обшуки їхньої колеги у луцькому СІЗО
Сьогодні, 13:38
 0
Медіа
відео
1/8