«Запахне справжньою весною», – синоптик про погоду на найближчі дні

Завтра, 22-го січня, майже всю територію України охопить «плюсова» температура повітря.Загалом найближчими днями погода в Україні буде майже весняною.Про це повідомила синоптикЗа її інформацією, 22 січня впродовж дня в Україні очікується +1+5 градусів, на Заході та Півдні «запахне справжньою весною». Адже там передбачають до +5+8 градусів, в Криму до +10 градусів.Істотних опадів на 22 січня у більшості областей не прогнозують, лише на Закарпатті та в Карпатах пройдуть дощ та мокрий сніг.«Протистояння циклонів, потужного Goran та Irek та антициклону Dragica (карта 1), теплої та морозної повітряних мас виллється у рвучкий сильний вітер південно-західного напрямку - обережно під дахами, білбордами, деревами», - попереджає Діденко. Додає також, про небезпеку падіння бурульок та зсуву снігу через відлигу, тож закликає бути обережними.У Києві 22-го січня очікується тепла погода. Найближчої ночі ще трохи підмерзатиме, проте вже завтра вдень температура повітря підвищиться до +3 градусів. Вітер тут буде рвучким.