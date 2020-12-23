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«Запахне справжньою весною», – синоптик про погоду на найближчі дні

«Запахне справжньою весною», – синоптик про погоду на найближчі дні
Завтра, 22-го січня, майже всю територію України охопить «плюсова» температура повітря.

Загалом найближчими днями погода в Україні буде майже весняною.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

За її інформацією, 22 січня впродовж дня в Україні очікується +1+5 градусів, на Заході та Півдні «запахне справжньою весною». Адже там передбачають до +5+8 градусів, в Криму до +10 градусів.

Істотних опадів на 22 січня у більшості областей не прогнозують, лише на Закарпатті та в Карпатах пройдуть дощ та мокрий сніг.

«Протистояння циклонів, потужного Goran та Irek та антициклону Dragica (карта 1), теплої та морозної повітряних мас виллється у рвучкий сильний вітер південно-західного напрямку - обережно під дахами, білбордами, деревами», - попереджає Діденко. Додає також, про небезпеку падіння бурульок та зсуву снігу через відлигу, тож закликає бути обережними.

У Києві 22-го січня очікується тепла погода. Найближчої ночі ще трохи підмерзатиме, проте вже завтра вдень температура повітря підвищиться до +3 градусів. Вітер тут буде рвучким.



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Теги: Наталка Діденко, прогноз, погода
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