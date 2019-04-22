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Податкова міліція Волині вилучила рекордну партію фальсифікованого алкоголю. ФОТО

Податкова міліція Волині вилучила рекордну партію фальсифікованого алкоголю. ФОТО
У Рівненській області податкова міліція Волині ліквідувала міжрегіональний канал збуту алкогольного фальсифікату.

Працівники податкової міліції Волині, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, у взаємодії з працівниками Головного управління по боротьбі з корупцією та організовано злочинністю Служби безпеки України ліквідували міжрегіональний канал збуту фальсифікату, інформує ДФС у Волинській області.

Так, під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні за ч.1 ст.204, ч. 1 ст. 199 КК України провели комплекс заходів з метою встановлення шляхів надходження фальсифікованих алкогольних напоїв на територію Волинської області.

Відтак, правоохоронці здобули інформацію, що у складських приміщеннях, розміщених на території одного з сіл Рівненської області, зберігається масштабна партія спирту та алкоголю, маркованого марками акцизного податку з ознаками підробки.

Встановили, що зловмисники налагодили незаконне зберігання з метою збуту фальсифікованого підакцизу без жодних дозвільних документів, всупереч Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напої, тютюнових виробів та пального». Правоохоронці припускають, що останні збували сурогат по всій території України, в тому числі на території Волинської області.

В ході проведення санкціонованих обшуків нежитлових приміщень виявили та вилучили близько 3000 пляшок алкогольного фальсифікату та майже 10 000 літрів рідини з характерним запахом спирту. За попередніми оцінками, вартість вилученого підакцизу становить 2 млн. 800 тисяч гривень.

Наразі вирішується питання щодо призначення судових експертиз із вилученої алкогольної продукції та сировини.

В ГУ ДФС повідомляють, що відповідальність за вказані правопорушення передбачає накладення штрафу в розмірі від п’яти до десяти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів та позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Податкова міліція Волині вилучила рекордну партію фальсифікованого алкоголю. ФОТО
Податкова міліція Волині вилучила рекордну партію фальсифікованого алкоголю. ФОТО


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Теги: Рівненська обалсть, фальсифікат, алкоголь
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