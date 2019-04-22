Податкова міліція Волині вилучила рекордну партію фальсифікованого алкоголю. ФОТО

У Рівненській області податкова міліція Волині ліквідувала міжрегіональний канал збуту алкогольного фальсифікату.Працівники податкової міліції Волині, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, у взаємодії з працівниками Головного управління по боротьбі з корупцією та організовано злочинністю Служби безпеки України ліквідували міжрегіональний канал збуту фальсифікату, інформує ДФС у Волинській області.Так, під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні за ч.1 ст.204, ч. 1 ст. 199 КК України провели комплекс заходів з метою встановлення шляхів надходження фальсифікованих алкогольних напоїв на територію Волинської області.Відтак, правоохоронці здобули інформацію, що у складських приміщеннях, розміщених на території одного з сіл Рівненської області, зберігається масштабна партія спирту та алкоголю, маркованого марками акцизного податку з ознаками підробки.Встановили, що зловмисники налагодили незаконне зберігання з метою збуту фальсифікованого підакцизу без жодних дозвільних документів, всупереч Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напої, тютюнових виробів та пального». Правоохоронці припускають, що останні збували сурогат по всій території України, в тому числі на території Волинської області.В ході проведення санкціонованих обшуків нежитлових приміщень виявили та вилучили близько 3000 пляшок алкогольного фальсифікату та майже 10 000 літрів рідини з характерним запахом спирту. За попередніми оцінками, вартість вилученого підакцизу становить 2 млн. 800 тисяч гривень.Наразі вирішується питання щодо призначення судових експертиз із вилученої алкогольної продукції та сировини.В ГУ ДФС повідомляють, що відповідальність за вказані правопорушення передбачає накладення штрафу в розмірі від п’яти до десяти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів та позбавлення волі на строк від трьох до семи років.