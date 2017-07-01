Діяльність СБУ на кордонах країни: які результати





Про це повідомляє



Інформують також, що у 2020 році за матеріалами СБУ повідомили про підозри: митникам ‒ 53, прикордонникам ‒ 31, контролюючим на кордоні – 10 осіб. Засудили 12 працівників прикордонної служби та 4 митної. За статтею 201 (Контрабанда) Кримінального кодексу України вироки отримали 36 осіб.



Більше того, СБ України продовжує вживати заходів з нейтралізації загроз державній безпеці, пов’язаних з протиправними транскордонними операціями та контрабандною діяльністю. СБУ також здійснює контррозвідувальне забезпечення митних органів та підрозділів Держприкордонслужби.



Зокрема, у межах відпрацювання зведеними мобільними групами співробітників СБУ на державному та митному кордонах України продовжуються заходи із виявлення та локалізації сталих корупційних схем і механізмів незаконного ввезення в Україну контрабанди, вантажів. Це загрожує економічному потенціалу країни та завдає критичних втрат державному бюджету.



СБУ організували також заходи із виявлення та попередження спроб іноземних спецслужб, організованих злочинних угруповань та окремих осіб використати українських митників і прикордонників для здійснення діяльності на шкоду державній безпеці України.



Наразі відпрацювання тривають у Волинській, Закарпатській, Львівській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернівецькій, Чернігівській, Донецькій та Луганській областях.



Зауважують також, що право здійснення відповідних заходів співробітниками Служби безпеки України у пунктах пропуску через державний кордон України та митницях визначене статтею 25 Закону України “Про Службу безпеки України”, статтею 7 Закону України “Про контррозвідувальну діяльність” та статтею 12 Закону України “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю”.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Протягом 2020 року завдяки заходам підрозділів Служби безпеки України до держбюджету донараховали понад 2,5 мільярда гривень митних платежів. Вилучили предмети контрабанди і виявили порушення митних правил на суму 510 мільйонів гривень.Про це повідомляє пресслужба СБУ Інформують також, що у 2020 році за матеріалами СБУ повідомили про підозри: митникам ‒ 53, прикордонникам ‒ 31, контролюючим на кордоні – 10 осіб. Засудили 12 працівників прикордонної служби та 4 митної. За статтею 201 (Контрабанда) Кримінального кодексу України вироки отримали 36 осіб.Більше того, СБ України продовжує вживати заходів з нейтралізації загроз державній безпеці, пов’язаних з протиправними транскордонними операціями та контрабандною діяльністю. СБУ також здійснює контррозвідувальне забезпечення митних органів та підрозділів Держприкордонслужби.Зокрема, у межах відпрацювання зведеними мобільними групами співробітників СБУ на державному та митному кордонах України продовжуються заходи із виявлення та локалізації сталих корупційних схем і механізмів незаконного ввезення в Україну контрабанди, вантажів. Це загрожує економічному потенціалу країни та завдає критичних втрат державному бюджету.СБУ організували також заходи із виявлення та попередження спроб іноземних спецслужб, організованих злочинних угруповань та окремих осіб використати українських митників і прикордонників для здійснення діяльності на шкоду державній безпеці України.Наразі відпрацювання тривають у Волинській, Закарпатській, Львівській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернівецькій, Чернігівській, Донецькій та Луганській областях.Зауважують також, що право здійснення відповідних заходів співробітниками Служби безпеки України у пунктах пропуску через державний кордон України та митницях визначене статтею 25 Закону України “Про Службу безпеки України”, статтею 7 Закону України “Про контррозвідувальну діяльність” та статтею 12 Закону України “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю”.

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