Лікарка з Волині розповіла про нюхові галюцинації при COVID-19





Людмилою Левчук – сімейною лікаркою КП "Луцький центр первинної медичної допомоги", яка працює в амбулаторії №8 у селі Зміїнець.



– Є чимало симптомів та ускладнень при COVID-19. Їх багато і всі різні. Але, мабуть, більшість хворих втрачають відчуття смаку та нюху. Чому?



– Тут є декілька моментів. Один із них пов'язаний з тим, що при вірусних інфекціях спостерігається сухість слизових оболонок і втрачається чутливість рецепторів – і смаку, і нюху. І другий момент: у зв'язку з тим, що йде притуплення смакових рецепторів на периферії, ділянка мозку, яка відповідає за смак і нюх, теж реагує. Вірус проникає через гематоенцефалічний бар'єр.



Це не тільки зовнішня проблема, коли страждають периферичені рецептори, а й страждає центр, який відповідає за смак і нюх. Тому це така подвійна причина того, що відбувається. Ось такий вірус.



– Наскільки це небезпечно?



– Зважаючи на те, що задіяні деякі ділянки мозку, є наслідки у вигляді психічних розладів після перенесеного коронавірусу, то можна думати, що задіяні ще якісь частини мозку, а не лише ті, що відповідають за смак та нюх. COVID-19 викликає тривожні стани і розлади. Вони зазвичай короткотривалі, бо є досвід роботи з цими пацієнтами. За кілька місяців це проходить само собою.



– Скільки часу може відновлюватися нюх та смак?



– Найдовше мої пацієнти втрачали чутливість рецепторів до 8 тижнів. Далі вони відновлювалися поступово.



– Людмило Петрівно, а чи може нюх відновитися лише частково?



– Вірус новий. Але наразі у мене не було такого, щоб нюх не відновився, хоча пацієнтів було дуже багато. Я спостерігала за ними – у всіх відновився.



– В інтернеті є багато порад, як прискорити відновлення смакових та нюхових відчуттів. Деякі наші і закордонні спеціалісти радять робити певні вправи або використовувати краплі для носа. Чи варто це робити, на вашу думку?



– Слизова відновлюється дуже швидко. І якщо оточуюча тканина є достатньо здоровою, то відновиться і смак, і нюх. Просто не треба провокувати його різними хімічними речовинами, випробуваючи на собі. Не треба нюхати бензин чи парфуми, які мають досить різкий запах, аби ще більше не травмувати нюхові рецептори. Не нюхайте нашатирний спирт, наприклад. Він же має подразнюючу дію на слизову. Не можна провокувати речовинами, які мають дуже агресивні запахи, і експериментувати з цим. Усе повинно бути поступово. Ви самі відчуєте оце полегшення.



Що стосується гімнастики для носа і вправ для дихання, то, очевидно, що під час якихось алергічних процесах і синуситах це має право на життя. І, звичайно, це повинні бути поради спеціаліста. Але це не пов'язано саме з втратою нюху і смаку. Це проблема супутніх захворювань, які загострилися у даний період при коронавірусній хворобі.



– Чи були у вас пацієнти зі смаковими та нюховими галюцинаціями? І розкажіть, що це таке.



– Була одна пацієнтка, яку переслідували короткотривалі неприємні запахи. Нюхові галюцинації – це коли ви відчули, скажімо, запах диму, але його насправді немає. Це означає, що у вас з'явилася нюхова галюцинація, бо ви не можете знайти реального підтвердження тому, що відчуваєте. Так само можуть бути смакові галюцинації, коли ви відчуваєте інший або спотворений смак.



Такі галюцинації з'являються не просто так. У зв'язку з подразненням у центрах кори головного мозку можуть з'являтися ті відчуття та смаки, які ви колись відчували. Тепер вони повторюються при захворюванні на коронавірус.



– Кажуть, що зникнення смаку чи нюху – це ознака легкого перебігу. Чи правда це?



– Люди, які втрачали смак та запах, дійсно хворіли легко або з перебігом хвороби середньої тяжкості. Коли важка патологія, то це не значить, що не було втрати нюху і смаку, просто на перший план виносились, наприклад, серцево-судинні захворювання, ломота чи захворювання нирок. У мене були три пацієнтки, які відчували дуже сильний м'язевий біль. Одна з них потрапила у стаціонар. М'язеві болі були настільки сильними, що вона кричала. Але за три дні болі у всіх трьох пацієнтів зникли. І що цікаво, це були молоді люди.



– Людмило Петрівно, як навчитися повноцінно жити, не відчуваючи смаків та запахів?



– Нюх і смак я не втрачала ніколи. Але, спілкуючись із пацієнтами, можу сказати, що необхідна підтримка оточення. Рідні повинні відсторонити хворого від кухні, аби не готував ніяких страв. Потрібно жити так, ніби вам повинні догоджати. Ви опікувалися рідними, тому, скажімо, настав час, аби трошки опікувалися вами. І зробили вам комфортніше життя.



Зважаючи, що у вас немає смаку і запаху, потрібно більше позитивних емоцій – музика, масаж, наприклад. Аби тактильні відчуття частково компенсували втрату смаку і нюху.



Оточуючі не повинні кричати, що ви не посолили чи не посолодили якусь страву. Бо втрата нюху і смаку – то тимчасово, а життя з рідними – назавжди. Тому потрібно піклуватися один про одного.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Як відомо, коронавірус може дати багато ускладнень. І ці ускладнення різні у кожного пацієнта. Проте безпомилковою ознакою того, що у вас COVID-19, є втрата чутливості смакових та нюхових рецепторів. І якщо одні хворі не відчувають запахи кілька днів, то інші – кілька місяців. І в останніх це викликає неабияке занепокоєння. ІА "Конкурент" на цю тему поспілкувалося з– сімейною лікаркою КП "Луцький центр первинної медичної допомоги", яка працює в амбулаторії №8 у селі Зміїнець.– Тут є декілька моментів. Один із них пов'язаний з тим, що при вірусних інфекціях спостерігається сухість слизових оболонок і втрачається чутливість рецепторів – і смаку, і нюху. І другий момент: у зв'язку з тим, що йде притуплення смакових рецепторів на периферії, ділянка мозку, яка відповідає за смак і нюх, теж реагує. Вірус проникає через гематоенцефалічний бар'єр.Це не тільки зовнішня проблема, коли страждають периферичені рецептори, а й страждає центр, який відповідає за смак і нюх. Тому це така подвійна причина того, що відбувається. Ось такий вірус.– Зважаючи на те, що задіяні деякі ділянки мозку, є наслідки у вигляді психічних розладів після перенесеного коронавірусу, то можна думати, що задіяні ще якісь частини мозку, а не лише ті, що відповідають за смак та нюх. COVID-19 викликає тривожні стани і розлади. Вони зазвичай короткотривалі, бо є досвід роботи з цими пацієнтами. За кілька місяців це проходить само собою.– Найдовше мої пацієнти втрачали чутливість рецепторів до 8 тижнів. Далі вони відновлювалися поступово.– Вірус новий. Але наразі у мене не було такого, щоб нюх не відновився, хоча пацієнтів було дуже багато. Я спостерігала за ними – у всіх відновився.– В інтернеті є багато порад, як прискорити відновлення смакових та нюхових відчуттів. Деякі наші і закордонні спеціалісти радять робити певні вправи або використовувати краплі для носа. Чи варто це робити, на вашу думку?– Слизова відновлюється дуже швидко. І якщо оточуюча тканина є достатньо здоровою, то відновиться і смак, і нюх. Просто не треба провокувати його різними хімічними речовинами, випробуваючи на собі. Не треба нюхати бензин чи парфуми, які мають досить різкий запах, аби ще більше не травмувати нюхові рецептори. Не нюхайте нашатирний спирт, наприклад. Він же має подразнюючу дію на слизову. Не можна провокувати речовинами, які мають дуже агресивні запахи, і експериментувати з цим. Усе повинно бути поступово. Ви самі відчуєте оце полегшення.Що стосується гімнастики для носа і вправ для дихання, то, очевидно, що під час якихось алергічних процесах і синуситах це має право на життя. І, звичайно, це повинні бути поради спеціаліста. Але це не пов'язано саме з втратою нюху і смаку. Це проблема супутніх захворювань, які загострилися у даний період при коронавірусній хворобі.– Була одна пацієнтка, яку переслідували короткотривалі неприємні запахи. Нюхові галюцинації – це коли ви відчули, скажімо, запах диму, але його насправді немає. Це означає, що у вас з'явилася нюхова галюцинація, бо ви не можете знайти реального підтвердження тому, що відчуваєте. Так само можуть бути смакові галюцинації, коли ви відчуваєте інший або спотворений смак.Такі галюцинації з'являються не просто так. У зв'язку з подразненням у центрах кори головного мозку можуть з'являтися ті відчуття та смаки, які ви колись відчували. Тепер вони повторюються при захворюванні на коронавірус.– Люди, які втрачали смак та запах, дійсно хворіли легко або з перебігом хвороби середньої тяжкості. Коли важка патологія, то це не значить, що не було втрати нюху і смаку, просто на перший план виносились, наприклад, серцево-судинні захворювання, ломота чи захворювання нирок. У мене були три пацієнтки, які відчували дуже сильний м'язевий біль. Одна з них потрапила у стаціонар. М'язеві болі були настільки сильними, що вона кричала. Але за три дні болі у всіх трьох пацієнтів зникли. І що цікаво, це були молоді люди.– Нюх і смак я не втрачала ніколи. Але, спілкуючись із пацієнтами, можу сказати, що необхідна підтримка оточення. Рідні повинні відсторонити хворого від кухні, аби не готував ніяких страв. Потрібно жити так, ніби вам повинні догоджати. Ви опікувалися рідними, тому, скажімо, настав час, аби трошки опікувалися вами. І зробили вам комфортніше життя.Зважаючи, що у вас немає смаку і запаху, потрібно більше позитивних емоцій – музика, масаж, наприклад. Аби тактильні відчуття частково компенсували втрату смаку і нюху.Оточуючі не повинні кричати, що ви не посолили чи не посолодили якусь страву. Бо втрата нюху і смаку – то тимчасово, а життя з рідними – назавжди. Тому потрібно піклуватися один про одного.

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