Копії-моделі танка і винищувача: волинські школярі здобули переможні місця на виставці-конкурсі





Як розповіла Тетяна Невесенко, подібні виставки відбуваються в області щороку, тож моделісти готуються та тренуються увесь рік.



"Діти займаються двічі на тиждень по три години. Для тренування купуються спеціальні набори, з яких беруть деталі, шліфують їх, фарбують та складають як конструктор. У танку, наприклад, повертається башта, відкривається люк і сам танк їде", – розповіла Тетяна Невесенко.



Усі дрібні деталі, із її слів, вихованці складають ручним способом або за допомогою пінцета.



Щодо виставки-конкурсу, то, зі слів методистки освітнього закладу, двоє школярів презентували власні розробки. Зокрема, Назарій Данилюк посів перше місце в класі моделей "Бронетехніка гусенична". Хлопець розробив модель італійського основного бойового танка C1 Ariete. Кравчик Іван виборов друге місце в класі моделей "Авіація реактивна". Він сконструював копію французького багатоцільового літака-винищувача Rafale C1.



Усього в конкурсі на базі обласного Центру науково-технічної творчості учнівської молоді взяли участь 42 учасники. Вони представляли власні розробки різних масштабів в класах моделей: авіація, космічна техніка, автомобілі, бронетехніка, флот, діорами, залізничний транспорт, артилерія тощо.



Усі учасники отримали грамоти від управління освіти та науки Волинської облдержадміністрації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські школярі, вихованці Ковельської міської станції юних техніків отримали переможні місця на виставці-конкурсі з історико-технічного стендового моделювання.Як розповіла Суспільному методистка Ковельської міської станції юних техніків, подібні виставки відбуваються в області щороку, тож моделісти готуються та тренуються увесь рік."Діти займаються двічі на тиждень по три години. Для тренування купуються спеціальні набори, з яких беруть деталі, шліфують їх, фарбують та складають як конструктор. У танку, наприклад, повертається башта, відкривається люк і сам танк їде", – розповіла Тетяна Невесенко.Усі дрібні деталі, із її слів, вихованці складають ручним способом або за допомогою пінцета.Щодо виставки-конкурсу, то, зі слів методистки освітнього закладу, двоє школярів презентували власні розробки. Зокрема,посів перше місце в класі моделей "Бронетехніка гусенична". Хлопець розробив модель італійського основного бойового танка C1 Ariete.виборов друге місце в класі моделей "Авіація реактивна". Він сконструював копію французького багатоцільового літака-винищувача Rafale C1.Усього в конкурсі на базі обласного Центру науково-технічної творчості учнівської молоді взяли участь 42 учасники. Вони представляли власні розробки різних масштабів в класах моделей: авіація, космічна техніка, автомобілі, бронетехніка, флот, діорами, залізничний транспорт, артилерія тощо.Усі учасники отримали грамоти від управління освіти та науки Волинської облдержадміністрації.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію