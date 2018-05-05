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Копії-моделі танка і винищувача: волинські школярі здобули переможні місця на виставці-конкурсі

Копії-моделі танка і винищувача: волинські школярі здобули переможні місця на виставці-конкурсі
Волинські школярі, вихованці Ковельської міської станції юних техніків отримали переможні місця на виставці-конкурсі з історико-технічного стендового моделювання.

Як розповіла Суспільному методистка Ковельської міської станції юних техніків Тетяна Невесенко, подібні виставки відбуваються в області щороку, тож моделісти готуються та тренуються увесь рік.

"Діти займаються двічі на тиждень по три години. Для тренування купуються спеціальні набори, з яких беруть деталі, шліфують їх, фарбують та складають як конструктор. У танку, наприклад, повертається башта, відкривається люк і сам танк їде", – розповіла Тетяна Невесенко.

Усі дрібні деталі, із її слів, вихованці складають ручним способом або за допомогою пінцета.

Щодо виставки-конкурсу, то, зі слів методистки освітнього закладу, двоє школярів презентували власні розробки. Зокрема, Назарій Данилюк посів перше місце в класі моделей "Бронетехніка гусенична". Хлопець розробив модель італійського основного бойового танка C1 Ariete. Кравчик Іван виборов друге місце в класі моделей "Авіація реактивна". Він сконструював копію французького багатоцільового літака-винищувача Rafale C1.

Усього в конкурсі на базі обласного Центру науково-технічної творчості учнівської молоді взяли участь 42 учасники. Вони представляли власні розробки різних масштабів в класах моделей: авіація, космічна техніка, автомобілі, бронетехніка, флот, діорами, залізничний транспорт, артилерія тощо.

Усі учасники отримали грамоти від управління освіти та науки Волинської облдержадміністрації.

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Теги: Волинь, конкурс, авіація, діти
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