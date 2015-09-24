Як на Волині відзначатимуть ювілей Лесі Українки: план заходів

На Волині відзначатимуть 150-річчя від дня народження Лесі Українки. Тож в області запланували провести низку заходів.Про це стало відомо від час засідання організаційного комітету з підготовки та відзначення в області у 2021 році 150-річчя від дня народження Лесі Українки, яке відбулось 20 січня 2021 року, - інформують у Волинській ОДА.Народний депутат Українивідзначила, що найбільшим із досягнень у підготовці до відзначення ювілейного року від дня народження поетеси стало повне видання творів Лесі Українки у 14 томах.«Це мрія науковців, лесезнавців, і не лише волинських. Тому що з 1981 року видавництво повного видання не здійснювали, адже це складний проєкт не лише в коштах, а у готовності кадрів, філологів у їх професіоналізмі подужати такий амбітний проєкт. З великою радістю і гордістю хочу сказати, що проєкт уже фактично на фінальній стадії. 25-го лютого обіцяють його презентувати у Києві. Тож стартуватиме відзначення з презентації сучасного красивого видання творів Лесі Українки. І, власне, родовід цього видання з Волинського національного університету імені Лесі Українки», - поінформування Ірина Констанкевич.Щодо відзначення у Волинській області, то начальник управління культури та з питань релігій та національностей облдержадміністраціїпредставила присутнім підготовлений керівниками обласних підвідомчих установ культури план заходів, які будуть відбуватися на Волині упродовж 2021 року.У день народження геніальної поетеси, 25 лютого, урочистості розпочнуться вшануванням пам’яті Лесі Українки на Театральному майдані обласного центру, потому продовжаться мистецьким театралізованим дійством «Під Лесиним небом» за участі художніх колективів районів і міст, об’єднаних громад області на сцені Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т.Г.Шевченка.У цей же день, у фойє театру буде експонуватися виставка образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва (вироби майстрів народної творчості, малюнки), виставка тематичної літератури, виступи художніх колективів.25 лютого на території Колодяжненського літературно-меморіального музею Лесі Українки пройде театралізована екскурсія по меморіальних будинках Косачів «Колодяжне, то власне дома…».Крім того, у лютому Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Т.Г.Шевченка представить глядачам виставу феєрію «Лісова пісня» та виставу для дітей «Біда навчить».23, 24, 28 лютого відбудеться прем’єра вистави за творами Лесі Українки «Лесина містерія».З 23 лютого по 4 березня у Волинському академічному обласному театрі ляльок буде проходити театральна декада «Лесина весна», присвячена 150-річчю від дня народження Лесі Українки з показом вистав «Лісова пісня», «Камінний господар», «Як горобець розуму шукав» за творами Лесі Українки та «Казка зеленого гаю» за п’єсою Олени Пчілки. Вистави проходитимуть за окремою програмою, з дотриманням усіх карантинних норм.23 лютого заплановано літературно-мистецький вечір за творами Лесі Українки у Волинській державній обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олени Пчілки.Протягом лютого відбудуться такі заходи:– Всеукраїнська науково-практична конференція «Леся Українка і родина Косачів в історії української та світової культури» на базі Колодяжненського літературно-меморіального музею Лесі Українки;– обласні дистанційні огляд-конкурс народної інструментальної музики «Калинова сопілка» та конкурс читців «Мій любий краю», присвячені 150-й річниці від дня народження Лесі Українки;– квест про біографію і творчість Лесі Українки в рамках проєкту «Гейміфікація: вчимось граючи»;– онлайн-лекції про творчість Лариси Косач на тему: Леся Українка: повернення до Волині (з циклу «Ювіляри року»), зустріч з учнівською молоддю «Нехай мої струни лунають…».Заповідником заплановано проведення щорічної наукової конференції «Любартівські читання», яка у 2021 році буде присвячена ювілею геніальної поетеси.Волинською обласною філармонією спільно з Волинським національним університетом імені Лесі Українки в рамках меморандуму про співпрацю буде проведено літературно-мистецький вечір «І в серці моїм переможнії співи лунають».Волинською обласною бібліотекою для дітей заплановано до ювілею Лесі Українки – літературне дослідження «Стежками краси і любові», Лесині читання «Хотіла б я піснею стати», буктрейлер за книгою Лесі Українки «Лісова пісня».Управлінням культури, з питань релігій та національностей облдержадміністрації спільно з Обласним науково-методичним центром культури заплановано провести у липні ІХ Міжнародний фестиваль українського фольклору «Берегиня». Заходи фестивалю будуть розгортатись у Луцьку, Ковелі, Колодяжному.На серпень 2021 року запланована Міжнародна конференція до 150-річчя з дня народження Лесі Українки (за сприяння Світової федерації українських жіночих організацій та Всеукраїнської Громадської Організації Союз Українок).У жовтні відбудеться ХХV Всеукраїнський конкурс професійних читців імені Лесі Українки «Лесина осінь», присвячений 150-річчю від дня народження Лесі Українки (cпільно з Національною спілкою театральних діячів України), за сприяння Волинського академічного обласного театру ляльок.У листопаді в обласному центрі заплановано провести VІ Всеукраїнський конкурс хорового мистецтва імені Лесі Українки.Також упродовж року відбуватимуться літературні читання, виставки, науково-освітні заходи, літературні вечори.Так, обговоривши усі пропозиції та плани, вирішили узагальнити їх та до 25 січня надати управлінню культури для включення до Плану заходів з відзначення ювілею поетеси, який буде затверджений розпорядженням голови облдержадміністрації.