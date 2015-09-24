Як на Волині відзначатимуть ювілей Лесі Українки: план заходів
Сьогодні, 20:42
На Волині відзначатимуть 150-річчя від дня народження Лесі Українки. Тож в області запланували провести низку заходів.
Про це стало відомо від час засідання організаційного комітету з підготовки та відзначення в області у 2021 році 150-річчя від дня народження Лесі Українки, яке відбулось 20 січня 2021 року, - інформують у Волинській ОДА.
Народний депутат України Ірина Констанкевич відзначила, що найбільшим із досягнень у підготовці до відзначення ювілейного року від дня народження поетеси стало повне видання творів Лесі Українки у 14 томах.
«Це мрія науковців, лесезнавців, і не лише волинських. Тому що з 1981 року видавництво повного видання не здійснювали, адже це складний проєкт не лише в коштах, а у готовності кадрів, філологів у їх професіоналізмі подужати такий амбітний проєкт. З великою радістю і гордістю хочу сказати, що проєкт уже фактично на фінальній стадії. 25-го лютого обіцяють його презентувати у Києві. Тож стартуватиме відзначення з презентації сучасного красивого видання творів Лесі Українки. І, власне, родовід цього видання з Волинського національного університету імені Лесі Українки», - поінформування Ірина Констанкевич.
Щодо відзначення у Волинській області, то начальник управління культури та з питань релігій та національностей облдержадміністрації Ольга Чубара представила присутнім підготовлений керівниками обласних підвідомчих установ культури план заходів, які будуть відбуватися на Волині упродовж 2021 року.
У день народження геніальної поетеси, 25 лютого, урочистості розпочнуться вшануванням пам’яті Лесі Українки на Театральному майдані обласного центру, потому продовжаться мистецьким театралізованим дійством «Під Лесиним небом» за участі художніх колективів районів і міст, об’єднаних громад області на сцені Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т.Г.Шевченка.
У цей же день, у фойє театру буде експонуватися виставка образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва (вироби майстрів народної творчості, малюнки), виставка тематичної літератури, виступи художніх колективів.
25 лютого на території Колодяжненського літературно-меморіального музею Лесі Українки пройде театралізована екскурсія по меморіальних будинках Косачів «Колодяжне, то власне дома…».
Крім того, у лютому Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Т.Г.Шевченка представить глядачам виставу феєрію «Лісова пісня» та виставу для дітей «Біда навчить».
23, 24, 28 лютого відбудеться прем’єра вистави за творами Лесі Українки «Лесина містерія».
З 23 лютого по 4 березня у Волинському академічному обласному театрі ляльок буде проходити театральна декада «Лесина весна», присвячена 150-річчю від дня народження Лесі Українки з показом вистав «Лісова пісня», «Камінний господар», «Як горобець розуму шукав» за творами Лесі Українки та «Казка зеленого гаю» за п’єсою Олени Пчілки. Вистави проходитимуть за окремою програмою, з дотриманням усіх карантинних норм.
23 лютого заплановано літературно-мистецький вечір за творами Лесі Українки у Волинській державній обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олени Пчілки.
Протягом лютого відбудуться такі заходи:
– Всеукраїнська науково-практична конференція «Леся Українка і родина Косачів в історії української та світової культури» на базі Колодяжненського літературно-меморіального музею Лесі Українки;
– обласні дистанційні огляд-конкурс народної інструментальної музики «Калинова сопілка» та конкурс читців «Мій любий краю», присвячені 150-й річниці від дня народження Лесі Українки;
– квест про біографію і творчість Лесі Українки в рамках проєкту «Гейміфікація: вчимось граючи»;
– онлайн-лекції про творчість Лариси Косач на тему: Леся Українка: повернення до Волині (з циклу «Ювіляри року»), зустріч з учнівською молоддю «Нехай мої струни лунають…».
Заповідником заплановано проведення щорічної наукової конференції «Любартівські читання», яка у 2021 році буде присвячена ювілею геніальної поетеси.
Волинською обласною філармонією спільно з Волинським національним університетом імені Лесі Українки в рамках меморандуму про співпрацю буде проведено літературно-мистецький вечір «І в серці моїм переможнії співи лунають».
Волинською обласною бібліотекою для дітей заплановано до ювілею Лесі Українки – літературне дослідження «Стежками краси і любові», Лесині читання «Хотіла б я піснею стати», буктрейлер за книгою Лесі Українки «Лісова пісня».
Управлінням культури, з питань релігій та національностей облдержадміністрації спільно з Обласним науково-методичним центром культури заплановано провести у липні ІХ Міжнародний фестиваль українського фольклору «Берегиня». Заходи фестивалю будуть розгортатись у Луцьку, Ковелі, Колодяжному.
На серпень 2021 року запланована Міжнародна конференція до 150-річчя з дня народження Лесі Українки (за сприяння Світової федерації українських жіночих організацій та Всеукраїнської Громадської Організації Союз Українок).
У жовтні відбудеться ХХV Всеукраїнський конкурс професійних читців імені Лесі Українки «Лесина осінь», присвячений 150-річчю від дня народження Лесі Українки (cпільно з Національною спілкою театральних діячів України), за сприяння Волинського академічного обласного театру ляльок.
У листопаді в обласному центрі заплановано провести VІ Всеукраїнський конкурс хорового мистецтва імені Лесі Українки.
Також упродовж року відбуватимуться літературні читання, виставки, науково-освітні заходи, літературні вечори.
Так, обговоривши усі пропозиції та плани, вирішили узагальнити їх та до 25 січня надати управлінню культури для включення до Плану заходів з відзначення ювілею поетеси, який буде затверджений розпорядженням голови облдержадміністрації.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це стало відомо від час засідання організаційного комітету з підготовки та відзначення в області у 2021 році 150-річчя від дня народження Лесі Українки, яке відбулось 20 січня 2021 року, - інформують у Волинській ОДА.
Народний депутат України Ірина Констанкевич відзначила, що найбільшим із досягнень у підготовці до відзначення ювілейного року від дня народження поетеси стало повне видання творів Лесі Українки у 14 томах.
«Це мрія науковців, лесезнавців, і не лише волинських. Тому що з 1981 року видавництво повного видання не здійснювали, адже це складний проєкт не лише в коштах, а у готовності кадрів, філологів у їх професіоналізмі подужати такий амбітний проєкт. З великою радістю і гордістю хочу сказати, що проєкт уже фактично на фінальній стадії. 25-го лютого обіцяють його презентувати у Києві. Тож стартуватиме відзначення з презентації сучасного красивого видання творів Лесі Українки. І, власне, родовід цього видання з Волинського національного університету імені Лесі Українки», - поінформування Ірина Констанкевич.
Щодо відзначення у Волинській області, то начальник управління культури та з питань релігій та національностей облдержадміністрації Ольга Чубара представила присутнім підготовлений керівниками обласних підвідомчих установ культури план заходів, які будуть відбуватися на Волині упродовж 2021 року.
У день народження геніальної поетеси, 25 лютого, урочистості розпочнуться вшануванням пам’яті Лесі Українки на Театральному майдані обласного центру, потому продовжаться мистецьким театралізованим дійством «Під Лесиним небом» за участі художніх колективів районів і міст, об’єднаних громад області на сцені Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т.Г.Шевченка.
У цей же день, у фойє театру буде експонуватися виставка образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва (вироби майстрів народної творчості, малюнки), виставка тематичної літератури, виступи художніх колективів.
25 лютого на території Колодяжненського літературно-меморіального музею Лесі Українки пройде театралізована екскурсія по меморіальних будинках Косачів «Колодяжне, то власне дома…».
Крім того, у лютому Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Т.Г.Шевченка представить глядачам виставу феєрію «Лісова пісня» та виставу для дітей «Біда навчить».
23, 24, 28 лютого відбудеться прем’єра вистави за творами Лесі Українки «Лесина містерія».
З 23 лютого по 4 березня у Волинському академічному обласному театрі ляльок буде проходити театральна декада «Лесина весна», присвячена 150-річчю від дня народження Лесі Українки з показом вистав «Лісова пісня», «Камінний господар», «Як горобець розуму шукав» за творами Лесі Українки та «Казка зеленого гаю» за п’єсою Олени Пчілки. Вистави проходитимуть за окремою програмою, з дотриманням усіх карантинних норм.
23 лютого заплановано літературно-мистецький вечір за творами Лесі Українки у Волинській державній обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олени Пчілки.
Протягом лютого відбудуться такі заходи:
– Всеукраїнська науково-практична конференція «Леся Українка і родина Косачів в історії української та світової культури» на базі Колодяжненського літературно-меморіального музею Лесі Українки;
– обласні дистанційні огляд-конкурс народної інструментальної музики «Калинова сопілка» та конкурс читців «Мій любий краю», присвячені 150-й річниці від дня народження Лесі Українки;
– квест про біографію і творчість Лесі Українки в рамках проєкту «Гейміфікація: вчимось граючи»;
– онлайн-лекції про творчість Лариси Косач на тему: Леся Українка: повернення до Волині (з циклу «Ювіляри року»), зустріч з учнівською молоддю «Нехай мої струни лунають…».
Заповідником заплановано проведення щорічної наукової конференції «Любартівські читання», яка у 2021 році буде присвячена ювілею геніальної поетеси.
Волинською обласною філармонією спільно з Волинським національним університетом імені Лесі Українки в рамках меморандуму про співпрацю буде проведено літературно-мистецький вечір «І в серці моїм переможнії співи лунають».
Волинською обласною бібліотекою для дітей заплановано до ювілею Лесі Українки – літературне дослідження «Стежками краси і любові», Лесині читання «Хотіла б я піснею стати», буктрейлер за книгою Лесі Українки «Лісова пісня».
Управлінням культури, з питань релігій та національностей облдержадміністрації спільно з Обласним науково-методичним центром культури заплановано провести у липні ІХ Міжнародний фестиваль українського фольклору «Берегиня». Заходи фестивалю будуть розгортатись у Луцьку, Ковелі, Колодяжному.
На серпень 2021 року запланована Міжнародна конференція до 150-річчя з дня народження Лесі Українки (за сприяння Світової федерації українських жіночих організацій та Всеукраїнської Громадської Організації Союз Українок).
У жовтні відбудеться ХХV Всеукраїнський конкурс професійних читців імені Лесі Українки «Лесина осінь», присвячений 150-річчю від дня народження Лесі Українки (cпільно з Національною спілкою театральних діячів України), за сприяння Волинського академічного обласного театру ляльок.
У листопаді в обласному центрі заплановано провести VІ Всеукраїнський конкурс хорового мистецтва імені Лесі Українки.
Також упродовж року відбуватимуться літературні читання, виставки, науково-освітні заходи, літературні вечори.
Так, обговоривши усі пропозиції та плани, вирішили узагальнити їх та до 25 січня надати управлінню культури для включення до Плану заходів з відзначення ювілею поетеси, який буде затверджений розпорядженням голови облдержадміністрації.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Як на Волині відзначатимуть ювілей Лесі Українки: план заходів
Сьогодні, 20:42
Погода у Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 22 січня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку арештували двох чоловіків, які відмовились відпрацьовувати громадські роботи
Сьогодні, 19:17
Де на Волині будуть відключати світло 22 січня. АДРЕСИ
Сьогодні, 19:00