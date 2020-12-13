Переплутав компот з вином: на Волині судили чоловіка, якого спіймали п'яним за кермом мотоблока





Про це йдеться в постанові суду від 5 січня,



Чоловік 8 жовтня 2020 року о 15:00 в селищі Іваничі керував мотоблоком марки «Аврора» в стані алкогольного сп`яніння. Огляд проводився лікарем у Іваничівській лікарні.



Чоловік свою вину у вчиненому правопорушенні не визнав та пояснив, що того дня йому потрібно було перегнати на невелику відстань мотоблок до будинку свого брата. Виїхавши на дорогу, через певний час, був зупинений працівниками поліції, які попросили надати йому документи. Оскільки при собі документів не мав, попросив поліцейських, щоб збігати додому за ними.



Винуватість чоловіка у вчиненні вказаного адміністративного правопорушення підтверджується наступними доказами, дослідженими судом:



- протоколом про адміністративне правопорушення серії ДПР18 № 230071 від 08 жовтня 2020 року.



- протококолом про адміністративне затримання АЗ №174966 від 08.10.2020 року;



- висновком №74 щодо результатів медичного огляду з метою виявлення стану алкогольного сп`яніння виданого КНП «Іваничівською центральною районною лікарнею» згідно якого ОСОБА_1 перебуває у стані гострої алкогольної інтоксикації;



- актом медичного огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп`яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції №74 згідно якого ОСОБА_1 проходив огляд приладом Алкотестер 6510, результат 1,71% проміле, висновок та діагноз за результатами огляду гостра алкогольна інтоксикація.



- відеодоказом дослідженим в судовому засіданні з якого вбачається, як чоловік керує мотоблоком і після його зупинки, підійшовши до нього, на запитання працівників поліції чи вживав він алкоголь, відповів, що вживав пиво.



З врахуванням наведених доказів, суд критично оцінює покази про те, що випив удома компот та не зрозумів, що це спиртні напої, оскільки у своїх поясненнях, що зафіксовані на відеозаписі ствердив працівникам поліції про те, що вживав пиво. В судовому засіданні не заперечував факт керування транспортним засобом.



Суд визнав винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 130 КУпАП та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 10,2 тисячі гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на один рік.



Фото - ілюстративне.



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