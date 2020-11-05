У Тернополі невідомий кинув петарду в хлопчика, який катався на санках: дитина – в лікарні
Сьогодні, 16:16
21 січня до лікарні у Тернополі з опіками потрапив малолітній мешканець обласного центру. Медики повідомили про пацієнта поліцейських районного управління поліції.
Про це інформує відділ комунікації поліції Тернопільської області.
Зауважують, що на місце події виїжджали працівники поліції. За попередніми даними травми, схожі на опіки від петарди, хлопчик отримав під час катання на санках поблизу 27 школи у місті Тернополі. В нього кинули невідомий предмет. Він пропалив куртку, травмувавши спину і пальці дитині.
Поліцейські встановлюють усі обставини інциденту.
Усіх, хто став свідком цієї події, або має інформації, яка допоможе встановити особу зловмисника, закликають телефонувати за номером у Тернополі (0352) 27-11-70 або на лінію 102.
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Про це інформує відділ комунікації поліції Тернопільської області.
Зауважують, що на місце події виїжджали працівники поліції. За попередніми даними травми, схожі на опіки від петарди, хлопчик отримав під час катання на санках поблизу 27 школи у місті Тернополі. В нього кинули невідомий предмет. Він пропалив куртку, травмувавши спину і пальці дитині.
Поліцейські встановлюють усі обставини інциденту.
Усіх, хто став свідком цієї події, або має інформації, яка допоможе встановити особу зловмисника, закликають телефонувати за номером у Тернополі (0352) 27-11-70 або на лінію 102.
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