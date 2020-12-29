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У Луцьку арештували двох чоловіків, які відмовились відпрацьовувати громадські роботи

У Луцьку арештували двох чоловіків, які відмовились відпрацьовувати громадські роботи
У Луцьку судили двох чоловіків, які ухилилися від покарання за злочини, не відпрацювавши відповідну кількість громадськість робіт.

У першому випадку обвинуваченому присудили 200 годин робіт за нанесення умисних легких тілесних ушкоджень.

Зазначаэться, що відбувати покарання чоловіка відправили до житлово-комунального підприємства №3, однак він туди так і не прибув. За небажання працювати його арештували на один місяць та 25 днів.

У другому випадку чоловіку присудили 80 годин громадських робіт за крадіжку та відправили відбувати покарання до ЛК ЖЕК №8. Прибувши на місце, обвинувачений зобов'язався приступити до відпрацювання з 2 липня 2020 року, але так цього і не зробив. У підсумку його арештували на один місяць та один день.

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Теги: арешт, суд, лучани, громадські роботи
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