У Луцьку арештували двох чоловіків, які відмовились відпрацьовувати громадські роботи

У Луцьку судили двох чоловіків, які ухилилися від покарання за злочини, не відпрацювавши відповідну кількість громадськість робіт.У першому випадку обвинуваченому присудили 200 годин робіт за нанесення умисних легких тілесних ушкоджень.Зазначаэться, що відбувати покарання чоловіка відправили до житлово-комунального підприємства №3, однак він туди так і не прибув. За небажання працювати його арештували на один місяць та 25 днів.У другому випадку чоловіку присудили 80 годин громадських робіт за крадіжку та відправили відбувати покарання до ЛК ЖЕК №8. Прибувши на місце, обвинувачений зобов'язався приступити до відпрацювання з 2 липня 2020 року, але так цього і не зробив. У підсумку його арештували на один місяць та один день.