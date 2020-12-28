У Маневицькій виправній колонії в ув'язнених знайшли заборонені речі
Сьогодні, 16:34
Прокурори Маневицької місцевої прокуратури 21 січня спільно з працівниками Маневицької виправної колонії №42 провели вибірковий обхід одного з відділень установи, де відбувають покарання засуджені.
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури
Інформують, що під час обходу вилучили заборонені для користування засудженими речі – мобільні телефони, аксесуари до них, спиртовмісні речовини, ножі, гральні карти та саморобні електроплити.
Наразі вирішують питання про притягнення осіб, винних у допущених порушеннях, до дисциплінарної відповідальності.
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Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури
Інформують, що під час обходу вилучили заборонені для користування засудженими речі – мобільні телефони, аксесуари до них, спиртовмісні речовини, ножі, гральні карти та саморобні електроплити.
Наразі вирішують питання про притягнення осіб, винних у допущених порушеннях, до дисциплінарної відповідальності.
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Коментарі 2
ого
Ментовський шмон вже новина?
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