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У Маневицькій виправній колонії в ув'язнених знайшли заборонені речі

У Маневицькій виправній колонії в ув'язнених знайшли заборонені речі
Прокурори Маневицької місцевої прокуратури 21 січня спільно з працівниками Маневицької виправної колонії №42 провели вибірковий обхід одного з відділень установи, де відбувають покарання засуджені.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури

Інформують, що під час обходу вилучили заборонені для користування засудженими речі – мобільні телефони, аксесуари до них, спиртовмісні речовини, ножі, гральні карти та саморобні електроплити.

Наразі вирішують питання про притягнення осіб, винних у допущених порушеннях, до дисциплінарної відповідальності.





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Теги: колонія, Маневичі
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Коментарі 2
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ого
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