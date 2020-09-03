Футболісти «Волині» повернулись до тренувань після тривалої відпустки. ВІДЕО
Сьогодні, 16:48
Футболісти «Волині» повернулися до роботи після тривалої паузи.
У середу, 20 січня, підопічні Василя Сачка уперше зібралися разом та провели перше тренування, - повідомили на сторінці клубу.
Зимовий збір команда проведе у Луцьку, а завершитися за планом він має 14 лютого. «Волинь» планує два контрольні поєдинки – 30 січня у Житомирі проти «Полісся», а також 7 лютого у Львові – проти тернопільської «Ниви».
Також інформують, що клуб припинив співпрацю з нападником Віктором Хомченком. Раніше «Волинь» залишило ще шестеро футболістів – Олександр Бондаренко, Юрій Тетеренко, Джуліан Кейта, Ігор Сікорський, Роман Никитюк та Валерій Болденков.
Тож у новому сезоні ФК "Волинь" виходитиме на поле у новому складі.
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У середу, 20 січня, підопічні Василя Сачка уперше зібралися разом та провели перше тренування, - повідомили на сторінці клубу.
Зимовий збір команда проведе у Луцьку, а завершитися за планом він має 14 лютого. «Волинь» планує два контрольні поєдинки – 30 січня у Житомирі проти «Полісся», а також 7 лютого у Львові – проти тернопільської «Ниви».
Також інформують, що клуб припинив співпрацю з нападником Віктором Хомченком. Раніше «Волинь» залишило ще шестеро футболістів – Олександр Бондаренко, Юрій Тетеренко, Джуліан Кейта, Ігор Сікорський, Роман Никитюк та Валерій Болденков.
Тож у новому сезоні ФК "Волинь" виходитиме на поле у новому складі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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