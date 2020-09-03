Футболісти «Волині» повернулись до тренувань після тривалої відпустки. ВІДЕО

Футболісти «Волині» повернулися до роботи після тривалої паузи.У середу, 20 січня, підопічні Василя Сачка уперше зібралися разом та провели перше тренування, - повідомили на сторінці клубу.Зимовий збір команда проведе у Луцьку, а завершитися за планом він має 14 лютого. «Волинь» планує два контрольні поєдинки – 30 січня у Житомирі проти «Полісся», а також 7 лютого у Львові – проти тернопільської «Ниви».Також інформують, що клуб припинив співпрацю з нападником. Раніше «Волинь» залишило ще шестеро футболістів –таТож у новому сезоні ФК "Волинь" виходитиме на поле у новому складі.