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Футболісти «Волині» повернулись до тренувань після тривалої відпустки. ВІДЕО

Футболісти «Волині» повернулись до тренувань після тривалої відпустки. ВІДЕО
Футболісти «Волині» повернулися до роботи після тривалої паузи.

У середу, 20 січня, підопічні Василя Сачка уперше зібралися разом та провели перше тренування, - повідомили на сторінці клубу.

Зимовий збір команда проведе у Луцьку, а завершитися за планом він має 14 лютого. «Волинь» планує два контрольні поєдинки – 30 січня у Житомирі проти «Полісся», а також 7 лютого у Львові – проти тернопільської «Ниви».

Також інформують, що клуб припинив співпрацю з нападником Віктором Хомченком. Раніше «Волинь» залишило ще шестеро футболістів – Олександр Бондаренко, Юрій Тетеренко, Джуліан Кейта, Ігор Сікорський, Роман Никитюк та Валерій Болденков.

Тож у новому сезоні ФК "Волинь" виходитиме на поле у новому складі.



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Теги: футболісти, Волинь, команда
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