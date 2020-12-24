В Харкові горів будинок для літніх людей: 15 загиблих і 9 постраждалих. ФОТО
Сьогодні, 16:59
в Харкові виникла пожежа у двоповерховому житловому будинку, попередньо переобладнаному під будинок для літніх людей.
Трагедія сталась 21 січня о 15:03 на вулиці Нижня Гиївська, - інформує ДСНС у Харківській області.
О 16:14 пожежу локалізували на площі 100 м.кв. На місці пожежі виявили тіла 15 людей. 9 осіб врятували - їх госпіталізували до лікарень.
До гасіння пожежі залучили 28 чоловік особового складу та 7 одиниць техніки.
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Трагедія сталась 21 січня о 15:03 на вулиці Нижня Гиївська, - інформує ДСНС у Харківській області.
О 16:14 пожежу локалізували на площі 100 м.кв. На місці пожежі виявили тіла 15 людей. 9 осіб врятували - їх госпіталізували до лікарень.
До гасіння пожежі залучили 28 чоловік особового складу та 7 одиниць техніки.
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