В Харкові горів будинок для літніх людей: 15 загиблих і 9 постраждалих. ФОТО





Трагедія сталась 21 січня о 15:03 на вулиці Нижня Гиївська, - інформує ДСНС у Харківській області.



О 16:14 пожежу локалізували на площі 100 м.кв. На місці пожежі виявили тіла 15 людей. 9 осіб врятували - їх госпіталізували до лікарень.



До гасіння пожежі залучили 28 чоловік особового складу та 7 одиниць техніки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. в Харкові виникла пожежа у двоповерховому житловому будинку, попередньо переобладнаному під будинок для літніх людей.Трагедія сталась 21 січня о 15:03 на вулиці Нижня Гиївська, - інформує ДСНС у Харківській області.О 16:14 пожежу локалізували на площі 100 м.кв. На місці пожежі виявили тіла 15 людей. 9 осіб врятували - їх госпіталізували до лікарень.До гасіння пожежі залучили 28 чоловік особового складу та 7 одиниць техніки.

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