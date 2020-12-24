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В Харкові горів будинок для літніх людей: 15 загиблих і 9 постраждалих. ФОТО

В Харкові горів будинок для літніх людей: 15 загиблих і 9 постраждалих. ФОТО
в Харкові виникла пожежа у двоповерховому житловому будинку, попередньо переобладнаному під будинок для літніх людей.

Трагедія сталась 21 січня о 15:03 на вулиці Нижня Гиївська, - інформує ДСНС у Харківській області.

О 16:14 пожежу локалізували на площі 100 м.кв. На місці пожежі виявили тіла 15 людей. 9 осіб врятували - їх госпіталізували до лікарень.

До гасіння пожежі залучили 28 чоловік особового складу та 7 одиниць техніки.

В Харкові горів будинок для літніх людей: 15 загиблих і 9 постраждалих. ФОТО
В Харкові горів будинок для літніх людей: 15 загиблих і 9 постраждалих. ФОТО
В Харкові горів будинок для літніх людей: 15 загиблих і 9 постраждалих. ФОТО

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Теги: Харків, пожежа, загибель
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