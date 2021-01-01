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У Ковелі новорічні ялинки можна здати на переробку

У Ковелі новорічні ялинки можна здати на переробку
У Ковелі працює два підприємства, які займаються утилізацією новорічних ялинок.

Про це інформують на офіційному сайті Ковельради.

Тож здати живе деревце на переробку можна таки чином:

- занести використану ялинку в РЖКП №1, яке знаходиться за адресою: вул. Фабрична, 2 (працюють з 8.00 до 17.00);

- залишити її біля воріт РЖКП №2, що по вул. Данила Галицького, 6А (в період локдауну підприємство працює в закритому режимі).

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Теги: ялинки, Ковель
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