У Ковелі новорічні ялинки можна здати на переробку
Сьогодні, 17:27
У Ковелі працює два підприємства, які займаються утилізацією новорічних ялинок.
Про це інформують на офіційному сайті Ковельради.
Тож здати живе деревце на переробку можна таки чином:
- занести використану ялинку в РЖКП №1, яке знаходиться за адресою: вул. Фабрична, 2 (працюють з 8.00 до 17.00);
- залишити її біля воріт РЖКП №2, що по вул. Данила Галицького, 6А (в період локдауну підприємство працює в закритому режимі).
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Про це інформують на офіційному сайті Ковельради.
Тож здати живе деревце на переробку можна таки чином:
- занести використану ялинку в РЖКП №1, яке знаходиться за адресою: вул. Фабрична, 2 (працюють з 8.00 до 17.00);
- залишити її біля воріт РЖКП №2, що по вул. Данила Галицького, 6А (в період локдауну підприємство працює в закритому режимі).
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Свята завершуються: куди у Луцьку можна подіти ялинку чи сосну
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