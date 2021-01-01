У Ковелі новорічні ялинки можна здати на переробку





Про це інформують на офіційному сайті Ковельради.



Тож здати живе деревце на переробку можна таки чином:



- занести використану ялинку в РЖКП №1, яке знаходиться за адресою: вул. Фабрична, 2 (працюють з 8.00 до 17.00);



- залишити її біля воріт РЖКП №2, що по вул. Данила Галицького, 6А (в період локдауну підприємство працює в закритому режимі).



ЧИТАТИ ТАКОЖ: Свята завершуються: куди у Луцьку можна подіти ялинку чи сосну



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі працює два підприємства, які займаються утилізацією новорічних ялинок.Про це інформують на офіційному сайті Ковельради.Тож здати живе деревце на переробку можна таки чином:- занести використану ялинку в РЖКП №1, яке знаходиться за адресою: вул. Фабрична, 2 (працюють з 8.00 до 17.00);- залишити її біля воріт РЖКП №2, що по вул. Данила Галицького, 6А (в період локдауну підприємство працює в закритому режимі).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію