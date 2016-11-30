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Стихійні явища почали виникати дуже стрімко, – луцький синоптик

Стихійні явища почали виникати дуже стрімко, – луцький синоптик
Синоптикам стало важче спронозувати стихійні явища. Це можна пов’язати із різкими змінами клімату.

Про це в програмі «Актуально» розповіла Світлана Дриганюк, синоптикиня Волинського обласного гідрометеоцентру, пише "12 канал".

«Це складно стало визначати не лише українським синоптикам, а й американським, у яких обладнання в рази краще. Усе через те, що збільшилась кількість різноманітних природних явищ. Це і через зміну клімату. Крім цього, вони почали виникати дуже стрімко», – каже Світлана Дриганюк.

Раніше будь-які природні явища можна було попередити мінімум за три доби, а вже тепер це важко зробити навіть за день.

Крім цього, через зміну клімату протягом 2020 року в Україні траплялися піщані бурі, які раніше не були притаманними клімату нашого регіону.


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Теги: стихійні лиха, зміна клімату, луцький синоптик
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