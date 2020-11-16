На Волині син викрав у матері січкарню та встиг продати на запчастини





Сьогодні, 21 січня, до Ковельського районного управління поліції звернулась 47-річна жителька села Поворськ із заявою про крадіжку, повідомляє районне управління поліції Волинської області.



Як повідомила жінка, близько тижня тому з господарського приміщення зникла січкарня для подрібнення кормів. Сума завданих збитків становить 1000 гривень.



Поліцейський офіцер громади встановив, що до крадіжки причетний син заявниці. Механізм 25-річний чоловік продав на запчастини.



Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Триває слідство.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліцейські викрили жителя Ковельського району у крадіжці січкарні.Сьогодні, 21 січня, до Ковельського районного управління поліції звернулась 47-річна жителька села Поворськ із заявою про крадіжку, повідомляє районне управління поліції Волинської області.Як повідомила жінка, близько тижня тому з господарського приміщення зникла січкарня для подрібнення кормів. Сума завданих збитків становить 1000 гривень.Поліцейський офіцер громади встановив, що до крадіжки причетний син заявниці. Механізм 25-річний чоловік продав на запчастини.Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію