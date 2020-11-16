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На Волині син викрав у матері січкарню та встиг продати на запчастини

На Волині син викрав у матері січкарню та встиг продати на запчастини
Поліцейські викрили жителя Ковельського району у крадіжці січкарні.

Сьогодні, 21 січня, до Ковельського районного управління поліції звернулась 47-річна жителька села Поворськ із заявою про крадіжку, повідомляє районне управління поліції Волинської області.

Як повідомила жінка, близько тижня тому з господарського приміщення зникла січкарня для подрібнення кормів. Сума завданих збитків становить 1000 гривень.

Поліцейський офіцер громади встановив, що до крадіжки причетний син заявниці. Механізм 25-річний чоловік продав на запчастини.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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Теги: крадіжка, Ковельський район, поліцер горомади
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