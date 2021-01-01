Погода у Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 22 січня





Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.



Вітер південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 2-7° тепла.



У Луцьку завтра, 22 січня, також очікуєтья хмарна з проясненнями погода. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 4-6° тепла.

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