У громаді під Луцьком оголосили ініціативу зі встановлення дорожніх дзеркал. ФОТО





Таку ініціативу започаткував місцевий депутат В’ячеслав Разумовський і



“Минулого місяця ми облаштували дорожнє дзеркало в Струмівці на перехресті вулиць Скандинавської та Липинського. Місцеві мешканці у відповідь просто засипали коментарями про те, де ще є проблемні дороги і подібне рішення покращить безпеку для водіїв та пішоходів. Тому я вирішив продовжити цю ініціативу і допомогти з облаштуванням ще кількох дзеркал”, - повідомив депутат.



Зауважимо, що дорожні дзеркала допомагають розширити оглядовість на небезпечних ділянках доріг, де видимість обмежена капітальними спорудами, парканами, деревами тощо, і відповідно - знижують ризик ДТП.



В’ячеслав Разумовський пропонує місцевим мешканцям надсилати офіційні звернення з цього приводу на його ім’я електронною поштою [email protected] або на адресу: 43000, м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх).



Через місяць, наприкінці лютого, депутат відбере 5 звернень, під якими підпишеться найбільша кількість мешканців, і облаштує на цих вулицях дорожні дзеркала.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканцям сіл, що входять до Підгайцівської громади, запропонували долучитися до ініціативи з встановлення дорожніх дзеркал на складних перехрестях.Таку ініціативу започаткував місцевий депутат повідомив про це на своїй офіційній сторінці у фейсбуці.“Минулого місяця ми облаштували дорожнє дзеркало в Струмівці на перехресті вулиць Скандинавської та Липинського. Місцеві мешканці у відповідь просто засипали коментарями про те, де ще є проблемні дороги і подібне рішення покращить безпеку для водіїв та пішоходів. Тому я вирішив продовжити цю ініціативу і допомогти з облаштуванням ще кількох дзеркал”, - повідомив депутат.Зауважимо, що дорожні дзеркала допомагають розширити оглядовість на небезпечних ділянках доріг, де видимість обмежена капітальними спорудами, парканами, деревами тощо, і відповідно - знижують ризик ДТП.В’ячеслав Разумовський пропонує місцевим мешканцям надсилати офіційні звернення з цього приводу на його ім’я електронною поштоюабо на адресу: 43000, м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх).Через місяць, наприкінці лютого, депутат відбере 5 звернень, під якими підпишеться найбільша кількість мешканців, і облаштує на цих вулицях дорожні дзеркала.

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