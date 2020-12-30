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У громаді під Луцьком оголосили ініціативу зі встановлення дорожніх дзеркал. ФОТО

У громаді під Луцьком оголосили ініціативу зі встановлення дорожніх дзеркал. ФОТО
Мешканцям сіл, що входять до Підгайцівської громади, запропонували долучитися до ініціативи з встановлення дорожніх дзеркал на складних перехрестях.

Таку ініціативу започаткував місцевий депутат В’ячеслав Разумовський і повідомив про це на своїй офіційній сторінці у фейсбуці.

“Минулого місяця ми облаштували дорожнє дзеркало в Струмівці на перехресті вулиць Скандинавської та Липинського. Місцеві мешканці у відповідь просто засипали коментарями про те, де ще є проблемні дороги і подібне рішення покращить безпеку для водіїв та пішоходів. Тому я вирішив продовжити цю ініціативу і допомогти з облаштуванням ще кількох дзеркал”, - повідомив депутат.

Зауважимо, що дорожні дзеркала допомагають розширити оглядовість на небезпечних ділянках доріг, де видимість обмежена капітальними спорудами, парканами, деревами тощо, і відповідно - знижують ризик ДТП.

В’ячеслав Разумовський пропонує місцевим мешканцям надсилати офіційні звернення з цього приводу на його ім’я електронною поштою [email protected] або на адресу: 43000, м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх).

Через місяць, наприкінці лютого, депутат відбере 5 звернень, під якими підпишеться найбільша кількість мешканців, і облаштує на цих вулицях дорожні дзеркала.

У громаді під Луцьком оголосили ініціативу зі встановлення дорожніх дзеркал. ФОТО
У громаді під Луцьком оголосили ініціативу зі встановлення дорожніх дзеркал. ФОТО
У громаді під Луцьком оголосили ініціативу зі встановлення дорожніх дзеркал. ФОТО

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Теги: ініціатива, В'ячеслав Рубльов, Підгайцівська громада
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