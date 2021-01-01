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22 cічня на Волині: гортаючи календар

22 cічня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні святкують день народження відома в Україні і світі майстриня-соломникарка, майстер народної творчості України Марія Кравчук та голова Любешівської громади Олег Кух (на фото).

Також особисте свято сьогодні у однієї з засновниць мистецького об'єднання "стендаЛь" Ельвіри Яцути, випускового редактора Ірини Нестерової та багаторічного керівника обласного виборчкому Миколи Євтушина.

Іменини 22 січня відзначають Петро, Пилип та Олена.

Вітаємо усіх зі святом, бажаємо міцного здоров’я, довголіття, невичерпної наснаги.

Окрім цього, сьогодні в Україні відзначають День Соборності і Свободи. Це державне свято символізує єдність українських земель.

Цього дня 1919 року у Києві на Софійській площі був оприлюднений договір, що увійшов у історію як «Акт Злуки» – акт об’єднання українських земель. Його підписали лідери Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки.

Цьогоріч у Луцьку, як і по всій Україні, у 97 річницю проголошення Акту Соборності українських земель повторять приклад першого “живого” ланцюга в Україні, який у січні 1990 року з’єднав Київ та Львів. Детальніше про це читайте в статті "У Луцьку з'явиться «живий» ланцюг".

Окрім цього, 22 січня 2014 на четвертий день протистоянь на вулиці Грушевського в Києві з'явилися перші загиблі. Цей день в Україні назвали "Кривавим Днем Соборності".

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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