«Укргазбанк» купить у Луцьку земельну ділянку за 620 тисяч гривень





Про це йшла мова під час виїзного засідання земельної комісії Луцької міськради. Повідомляє



"Укргазбанк" орендував приміщення за вказаною адресою. Однак, вже вніс завдаток за земельну ділянку у розмірі 500 тисяч гривень.



Наразі фінансовій установі залишилося доплатити ще 120 тисяч гривень до міської казни.

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