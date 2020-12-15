«Укргазбанк» купить у Луцьку земельну ділянку за 620 тисяч гривень
Сьогодні, 03:25
"Укргазбанк" придбає у місті Луцьку ділянку за 620 тисяч гривень по вулиці Шопена, 1.
Про це йшла мова під час виїзного засідання земельної комісії Луцької міськради. Повідомляє Волинь UA.
"Укргазбанк" орендував приміщення за вказаною адресою. Однак, вже вніс завдаток за земельну ділянку у розмірі 500 тисяч гривень.
Наразі фінансовій установі залишилося доплатити ще 120 тисяч гривень до міської казни.
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Про це йшла мова під час виїзного засідання земельної комісії Луцької міськради. Повідомляє Волинь UA.
"Укргазбанк" орендував приміщення за вказаною адресою. Однак, вже вніс завдаток за земельну ділянку у розмірі 500 тисяч гривень.
Наразі фінансовій установі залишилося доплатити ще 120 тисяч гривень до міської казни.
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