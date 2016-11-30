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Щоб розмістити дітей із сіл: для юних екологів у Луцьку хочуть організувати хостел

Щоб розмістити дітей із сіл: для юних екологів у Луцьку хочуть організувати хостел
У Волинському обласному еколого-натуралістичному центрі планують частину приміщення адаптувати під хостел для дітей, які приїздитимуть із різних куточків області. Під цей задум уже готова проєктно-кошторисна документація.

Про це стало відомо під час другого етапу передбюджетних слухань у Волинській обласній раді 21 січня, - інформує власкор ВолиньUA.

Директорка Волинського обласного еколого-натуралістичного центру Волинської обласної ради Валентина Остапчук запевняє, що функціонування хостелу даватиме відчутні дивіденди. Адже – з одного боку, звільнить заклад від пошуку фінансів на оплату поселення приїжджих дітей із сільської місцевості, а з іншого – дасть змогу запрошувати на обласні екологічні заходи більшу кількість дітей із сільської місцевості. Відтак, у власника закладу – Волинської обласної ради – просять згоди на експертизу ПКД, яка коштуватиме додаткових 27 тисяч гривень.

Крім того, в закладі необхідно вирішити проблему з опаленням. На сьогодні Центр може опалюватися як газовими, так і твердопаливними котлами. Однак, як з`ясувалося, твердопаливні котли – малопотужні, і в сильні морози не спроможні забезпечувати достатню температуру в приміщеннях.

«У 20-градусний мороз ми не зможемо нагріти приміщення, щоб було комфортно працювати дітям і педагогам», – стверджує Валентина Остапчук.

Із її слів, щоб користуватися газовим котлом, для Центру необхідно придбати вузол обліку газу, який вартує понад 100 тисяч гривень, інакше наступного сезону заклад просто не отримає дозволу на пуск газу.

Депутати Андрій Козюра та Володимир Бондар рекомендують перейти на повне опалення твердим паливом і придбати для Центру більш потужний твердо-паливний котел.

«Тут потрібно чітко визначитися, що ми фінансуємо. Або даємо добро на вузол обліку газу, або ж купуємо потужний твердопаливний котел, який коштує значно більше, але дасть відчутну економію в усі наступні сезони. Якщо є проблема – треба не консервувати її, а чітко визначитися, в який спосіб ми її усуваємо», – зауважив з цього приводу депутат Олександр Пирожик.

Зображення ілюстративне

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Теги: еколого-натуралістичний центр, діти, хостел, котел
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