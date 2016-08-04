Волинський військовий ліцей пропонують передати на повне державне утримання





Про це йшлося під час другого етапу бюджетних слухань 20 січня в обласній раді. Пише



У закладі навчається майже тисяча дітей. 87,5% коштів, виділених на ліцей, – державні субвенції та дотації. З обласного бюджету на одного учня на рік виділяється менше 10 тисяч гривень, але в сумі це – 9 мільйонів гривень.



Зі слів керівника ліцею Павла Боснюка, 60-70% випускників закладу обирають кар’єру військових і продовжують навчання у вузах Міноборони. З цієї причини депутати зауважили, що ліцей фактично виконує державну функцію.



Радник голови облради Михайло Імберовський запропонував розглянути можливість перевести ліцей на стовідсоткове державне утримання. І з цією думкою частина депутатів погодилися. Адже цього року бюджет області непростий, а з минулого року залишилися непрофінансовані видатки на 30 млн грн. Як додав Павло Боснюк, наразі на повному державному утриманні аналогічні ліцеї в Києві, Харкові та Сумах. Це при тому, що волинський ліцей - найбільший в Україні і найконкурентніший серед закладів такого типу.



Зі слів начальниці управління освіти і науки ОДА Людмили Плахотної, управління надсилало відповідні листи до Міноборони та Міносвіти. Однак отримали відповідь, що це прохання суперечить процесу децентралізації, тож утримувати ліцеї повинна місцева влада.



Але, на думку голови обласної ради Григорія Недопада, питання підготовки фахових військових – це прероратива безпеки та оборони держави, і до процесів децентралізації не мають ніякого відношення.



Однак, як зауважила Людмила Плахотна, якщо депутати розглядають можливість передачі ліцею державі, то треба поміркувати, чи вони готові передати державі і комунальне майно в Луцьку і Ковелі, які належать ліцею.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні на думку деяких депутатів Волинської обласної ради варто передати на повне державне утримання, оскільки заклад готує фахівців оборони країни і це питання національної безпеки, а не прерогатива децентралізації.Про це йшлося під час другого етапу бюджетних слухань 20 січня в обласній раді. Пише ІА Волинські новини У закладі навчається майже тисяча дітей. 87,5% коштів, виділених на ліцей, – державні субвенції та дотації. З обласного бюджету на одного учня на рік виділяється менше 10 тисяч гривень, але в сумі це – 9 мільйонів гривень.Зі слів керівника ліцею, 60-70% випускників закладу обирають кар’єру військових і продовжують навчання у вузах Міноборони. З цієї причини депутати зауважили, що ліцей фактично виконує державну функцію.Радник голови облрадизапропонував розглянути можливість перевести ліцей на стовідсоткове державне утримання. І з цією думкою частина депутатів погодилися. Адже цього року бюджет області непростий, а з минулого року залишилися непрофінансовані видатки на 30 млн грн. Як додав Павло Боснюк, наразі на повному державному утриманні аналогічні ліцеї в Києві, Харкові та Сумах. Це при тому, що волинський ліцей - найбільший в Україні і найконкурентніший серед закладів такого типу.Зі слів начальниці управління освіти і науки ОДА, управління надсилало відповідні листи до Міноборони та Міносвіти. Однак отримали відповідь, що це прохання суперечить процесу децентралізації, тож утримувати ліцеї повинна місцева влада.Але, на думку голови обласної ради, питання підготовки фахових військових – це прероратива безпеки та оборони держави, і до процесів децентралізації не мають ніякого відношення.Однак, як зауважила Людмила Плахотна, якщо депутати розглядають можливість передачі ліцею державі, то треба поміркувати, чи вони готові передати державі і комунальне майно в Луцьку і Ковелі, які належать ліцею.

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