У Парижі жорстоко побили 14-річного українця, хлопець – у комі. ФОТО





Про це пишуть у соціальних мережах представники української громади у Франції, передає



«14-річний Юрій зазнав звірячого нападу неподалік від Ейфелевої вежі, біля торгового центру Beaugrenelle. Десяток невідомих з металевими палицями, битами і ножами атакували компанію студентів. Вдалося втекти всім, за винятком одного хлопчика», - йдеться у повідомленні.



Нині Юрій перебуває у комі в реанімації, його стан критичний. У хлопця в кількох місцях пробитий череп, множинні переломи рук, ребер, ножові поранення, травма очей.



Сьогодні, 21 січня, Юрію виповнилося 15 років. Його рідні шукають свідків нападу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Парижі група невідомих жорстоко побила 14-річного хлопця з України, він перебуває у комі.Про це пишуть у соціальних мережах представники української громади у Франції, передає Укрінформ «14-річний Юрій зазнав звірячого нападу неподалік від Ейфелевої вежі, біля торгового центру Beaugrenelle. Десяток невідомих з металевими палицями, битами і ножами атакували компанію студентів. Вдалося втекти всім, за винятком одного хлопчика», - йдеться у повідомленні.Нині Юрій перебуває у комі в реанімації, його стан критичний. У хлопця в кількох місцях пробитий череп, множинні переломи рук, ребер, ножові поранення, травма очей.Сьогодні, 21 січня, Юрію виповнилося 15 років. Його рідні шукають свідків нападу.

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