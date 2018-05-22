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У Парижі жорстоко побили 14-річного українця, хлопець – у комі. ФОТО

У Парижі жорстоко побили 14-річного українця, хлопець – у комі. ФОТО
У Парижі група невідомих жорстоко побила 14-річного хлопця з України, він перебуває у комі.

Про це пишуть у соціальних мережах представники української громади у Франції, передає Укрінформ.

«14-річний Юрій зазнав звірячого нападу неподалік від Ейфелевої вежі, біля торгового центру Beaugrenelle. Десяток невідомих з металевими палицями, битами і ножами атакували компанію студентів. Вдалося втекти всім, за винятком одного хлопчика», - йдеться у повідомленні.

Нині Юрій перебуває у комі в реанімації, його стан критичний. У хлопця в кількох місцях пробитий череп, множинні переломи рук, ребер, ножові поранення, травма очей.

Сьогодні, 21 січня, Юрію виповнилося 15 років. Його рідні шукають свідків нападу.
У Парижі жорстоко побили 14-річного українця, хлопець – у комі. ФОТО
У Парижі жорстоко побили 14-річного українця, хлопець – у комі. ФОТО


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Теги: Париж, хлопець, побиття, кома, напад, лікарня, допомога
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