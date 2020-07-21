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У громаді поблизу Луцька вперше скористалися послугою «єМалятко»

У громаді поблизу Луцька вперше скористалися послугою «єМалятко»
У Боратинській громаді запустили послугу «єМалятко» для онлайн-оформлення документів новонародженим.

Про це інформують на сайті Боратинської громади.

Вперше електронним сервісом скористалася сім’я Марчуків із Рованців – Ігор Євгенійович і Вікторія Вікторівна. Ось як коментують послугу новоспечені батьки:

«Приємно, що у нашому ЦНАП з’явилася послуга, яка значно спрощує процедуру отримання послуг, пов’язаних із народженням дитини. Вже не потрібно звертатися у десяток різних інституцій, аби отримати свідоцтво про народження, ідентифікаційний код, оформити допомогу тощо. Достатньо просто зібрати необхідні документи та принести їх у ЦНАП. Тут вам нададуть детальну інформацію, проконсультують і на виході ви отримаєте необхідні документи для вашого малюка. Для людей це набагато швидше і зручніше».

У громаді поблизу Луцька вперше скористалися послугою «єМалятко»

До слова, нещодавно адміністратори ЦНАПу успішно пройшли навчання та отримали доступ до Порталу «Дія» для надання комплексної послуги «єМалятко». Заява формується адміністратором за допомогою програмних засобів порталу «Дія» та передається до Луцького РВ ДРАЦС Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів).

Нагадаємо, що комплексна послуга «єМалятко» ― це електронна послуга, що дає можливість за однією заявою в одному місці отримати до 10 державних послуг, пов’язаних з народженням дитини.

У громаді поблизу Луцька вперше скористалися послугою «єМалятко»

Наразі доступні такі послуги:

- державна реєстрація народження дитини;
- реєстрація дитини у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;
- призначення державної допомоги при народженні дитини.

Заявники повинні надати:

- номер сформованого електронного медичного висновку про народження;
- паспорти батька та матері (якщо паспорти у вигляді ID-картки — потрібна довідка про реєстрацію місця проживання). Обов’язковою вимогою є реєстрація місця проживання обох батьків, так як технічною особливістю системи є обов’язкове заповнення полів у заяві про реєстрацію батьків;
- ІПН (ідентифікаційний податковий номер) обох батьків;
- свідоцтво про шлюб;
- УНЗР одного з батьків для присвоєння УНЗР дитині (номер внесено до біометричного закордонного паспорту або паспорту у вигляді ID-картки);
- реквізити банківського рахунку у форматі IBAN (для отримання допомоги на дитину);

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Теги: ЦНАП, єМалятко, свідоцтво, Боратинська громада
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