Через тріскучі морози у волинському селі з'явилась неймовірна фотозона
21 січень, 22:45
Якщо навесні та влітку епіцентром красивих фотосесій та селфі стають парки та місця масового цвітіння, то де ж шукати натхнення взимку?
Жителі Городищенської ТГ знайшли таке місце в одному з населених пунктів громади – Григоровичах. Про це інформують на сайті громади.
"Біля місцевої башні, у зв’язку з різким зниженням температури, замерзла вода і перетворилася у природню арт-інсталяцію. Вражаюче видовище. Тому, ділимося декількома світлинами із соціальних мереж наших мешканців та мешканок, зроблених біля казкової фотозони", - йдеться в повідомленні.
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Жителі Городищенської ТГ знайшли таке місце в одному з населених пунктів громади – Григоровичах. Про це інформують на сайті громади.
"Біля місцевої башні, у зв’язку з різким зниженням температури, замерзла вода і перетворилася у природню арт-інсталяцію. Вражаюче видовище. Тому, ділимося декількома світлинами із соціальних мереж наших мешканців та мешканок, зроблених біля казкової фотозони", - йдеться в повідомленні.
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