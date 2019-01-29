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Через тріскучі морози у волинському селі з'явилась неймовірна фотозона

Через тріскучі морози у волинському селі з'явилась неймовірна фотозона
Якщо навесні та влітку епіцентром красивих фотосесій та селфі стають парки та місця масового цвітіння, то де ж шукати натхнення взимку?

Жителі Городищенської ТГ знайшли таке місце в одному з населених пунктів громади – Григоровичах. Про це інформують на сайті громади.

"Біля місцевої башні, у зв’язку з різким зниженням температури, замерзла вода і перетворилася у природню арт-інсталяцію. Вражаюче видовище. Тому, ділимося декількома світлинами із соціальних мереж наших мешканців та мешканок, зроблених біля казкової фотозони", - йдеться в повідомленні.

Через тріскучі морози у волинському селі з'явилась неймовірна фотозона
Через тріскучі морози у волинському селі з'явилась неймовірна фотозона
Через тріскучі морози у волинському селі з'явилась неймовірна фотозона

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Теги: Григоровичі, фотозона, вода, лід, мороз
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