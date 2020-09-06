На Донбасі снайпер вбив українського військового





Про це повідомили в



В цілому за добу на Донбасі незаконні збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню.



"Внаслідок обстрілу позицій українських захисників загинув один військовослужбовець Об’єднаних сил. Командування морської піхоти висловлює щирі й глибокі співчуття рідним та близьким загиблого воїна", - йдеться в дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У четвер, 21 січня, на Донбасі загинув український військовий через те, що позиції Збройних сил України обстріляли зі снайперської зброї.Про це повідомили в Командуванні морської піхоти В цілому за добу на Донбасі незаконні збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню."Внаслідок обстрілу позицій українських захисників загинув один військовослужбовець Об’єднаних сил. Командування морської піхоти висловлює щирі й глибокі співчуття рідним та близьким загиблого воїна", - йдеться в дописі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію