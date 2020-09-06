На Донбасі снайпер вбив українського військового
21 січень, 23:24
У четвер, 21 січня, на Донбасі загинув український військовий через те, що позиції Збройних сил України обстріляли зі снайперської зброї.
Про це повідомили в Командуванні морської піхоти.
В цілому за добу на Донбасі незаконні збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню.
"Внаслідок обстрілу позицій українських захисників загинув один військовослужбовець Об’єднаних сил. Командування морської піхоти висловлює щирі й глибокі співчуття рідним та близьким загиблого воїна", - йдеться в дописі.
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Про це повідомили в Командуванні морської піхоти.
В цілому за добу на Донбасі незаконні збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню.
"Внаслідок обстрілу позицій українських захисників загинув один військовослужбовець Об’єднаних сил. Командування морської піхоти висловлює щирі й глибокі співчуття рідним та близьким загиблого воїна", - йдеться в дописі.
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