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На Донбасі снайпер вбив українського військового

На Донбасі снайпер вбив українського військового
У четвер, 21 січня, на Донбасі загинув український військовий через те, що позиції Збройних сил України обстріляли зі снайперської зброї.

Про це повідомили в Командуванні морської піхоти.

В цілому за добу на Донбасі незаконні збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню.

"Внаслідок обстрілу позицій українських захисників загинув один військовослужбовець Об’єднаних сил. Командування морської піхоти висловлює щирі й глибокі співчуття рідним та близьким загиблого воїна", - йдеться в дописі.

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Теги: ООС, снайпер, військовий, смерть
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