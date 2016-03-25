В Одесі незаконно переправляли моряків до окупованого Криму, – СБУ
Сьогодні, 01:19
Служба безпеки України розкрила схему незаконного переправлення моряків через державний кордон до окупованого Криму.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
"Організувало оборудку керівництво однієї з міжнародних груп морських компаній. Вони тривалий час наймали на свої судна українських моряків. Потім буксири компанії незаконно вирушали до тимчасово окупованого Криму і після виконання робіт поверталися в українські порти. У такий спосіб моряки порушували порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці провели дванадцять обшуків у приміщеннях та суднах групи компаній. Під час слідчих дій вилучили суднову документацію, комп’ютерну техніку і флеш-накопичувачі, договори, у тому числі укладені з резидентами РФ, майже 20 печаток приватних комерційних структур, документи щодо фрахту буксирів. Виявлені докази вказують на організацію групою компаній незаконних каналів направлення моряків на роботу в закритих портах України у тимчасово анексованому Криму.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
"Організувало оборудку керівництво однієї з міжнародних груп морських компаній. Вони тривалий час наймали на свої судна українських моряків. Потім буксири компанії незаконно вирушали до тимчасово окупованого Криму і після виконання робіт поверталися в українські порти. У такий спосіб моряки порушували порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці провели дванадцять обшуків у приміщеннях та суднах групи компаній. Під час слідчих дій вилучили суднову документацію, комп’ютерну техніку і флеш-накопичувачі, договори, у тому числі укладені з резидентами РФ, майже 20 печаток приватних комерційних структур, документи щодо фрахту буксирів. Виявлені докази вказують на організацію групою компаній незаконних каналів направлення моряків на роботу в закритих портах України у тимчасово анексованому Криму.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В Одесі незаконно переправляли моряків до окупованого Криму, – СБУ
Сьогодні, 01:19
Зона відпочинку, дерева, спортмайданчик: на Волині фермер наводить лад на території селища
Сьогодні, 00:23
22 cічня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Донбасі снайпер вбив українського військового
21 січень, 23:24