В Одесі незаконно переправляли моряків до окупованого Криму, – СБУ





Про це повідомляє



"Організувало оборудку керівництво однієї з міжнародних груп морських компаній. Вони тривалий час наймали на свої судна українських моряків. Потім буксири компанії незаконно вирушали до тимчасово окупованого Криму і після виконання робіт поверталися в українські порти. У такий спосіб моряки порушували порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї", - йдеться у повідомленні.



Правоохоронці провели дванадцять обшуків у приміщеннях та суднах групи компаній. Під час слідчих дій вилучили суднову документацію, комп’ютерну техніку і флеш-накопичувачі, договори, у тому числі укладені з резидентами РФ, майже 20 печаток приватних комерційних структур, документи щодо фрахту буксирів. Виявлені докази вказують на організацію групою компаній незаконних каналів направлення моряків на роботу в закритих портах України у тимчасово анексованому Криму.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Служба безпеки України розкрила схему незаконного переправлення моряків через державний кордон до окупованого Криму.Про це повідомляє пресслужба СБУ "Організувало оборудку керівництво однієї з міжнародних груп морських компаній. Вони тривалий час наймали на свої судна українських моряків. Потім буксири компанії незаконно вирушали до тимчасово окупованого Криму і після виконання робіт поверталися в українські порти. У такий спосіб моряки порушували порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї", - йдеться у повідомленні.Правоохоронці провели дванадцять обшуків у приміщеннях та суднах групи компаній. Під час слідчих дій вилучили суднову документацію, комп’ютерну техніку і флеш-накопичувачі, договори, у тому числі укладені з резидентами РФ, майже 20 печаток приватних комерційних структур, документи щодо фрахту буксирів. Виявлені докази вказують на організацію групою компаній незаконних каналів направлення моряків на роботу в закритих портах України у тимчасово анексованому Криму.

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