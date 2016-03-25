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В Одесі незаконно переправляли моряків до окупованого Криму, – СБУ

В Одесі незаконно переправляли моряків до окупованого Криму, – СБУ
Служба безпеки України розкрила схему незаконного переправлення моряків через державний кордон до окупованого Криму.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Організувало оборудку керівництво однієї з міжнародних груп морських компаній. Вони тривалий час наймали на свої судна українських моряків. Потім буксири компанії незаконно вирушали до тимчасово окупованого Криму і після виконання робіт поверталися в українські порти. У такий спосіб моряки порушували порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці провели дванадцять обшуків у приміщеннях та суднах групи компаній. Під час слідчих дій вилучили суднову документацію, комп’ютерну техніку і флеш-накопичувачі, договори, у тому числі укладені з резидентами РФ, майже 20 печаток приватних комерційних структур, документи щодо фрахту буксирів. Виявлені докази вказують на організацію групою компаній незаконних каналів направлення моряків на роботу в закритих портах України у тимчасово анексованому Криму.


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Теги: СБУ, моряки, Крим
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