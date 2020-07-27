В Індії сталась пожежа в будівлі найбільшого у світі виробника вакцини від COVID-19





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Внаслідок пожежі загинули щонайменше 5 людей. Інцидент стався у місті Пуна, що на півдні штату Махараштра. Мер міста Мерлідхар Мохол повідомив, що в завалах на місці події вогнеборці виявили п'ять тіл.



Мохол зазначив, що жертвами, ймовірно, стали будівельники. Наразі не з'ясована ані причина займання, ані розмір збитків від пожежі.



Водночас директор Інституту сироватки крові Адар Пунвала повідомив, що пожежа не призведе до скорочення кількості вироблених вакцин, адже компанія має додаткові потужності.



Що відомо про цей інститут?

Інститут сироватки крові в Індії є найбільшим у світі виробником вакцин. Він уклав із компанією AstraZeneca контракт на виробництво мільярда доз вакцин від COVID-19.



Як зазначив директор інституту Адар Пунвала, компанія сподівається збільшити виробничі потужності з 1,5 млрд доз до 2,5 млрд на рік. Завод, у якому спалахнула пожежа, був частиною цього плану.



За даними Associated Press, багаті країни вже забронювали близько 9 млрд доз вакцин від COVID-19. Загалом у світі у 2021 році планують виготовити 12 млрд доз. Таким чином, Інститут сироватки крові Індії, найімовірніше, виготовить більшість вакцин для країн, що розвиваються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В будівлі, яку будує Інститут сироватки крові Індії, сталася пожежа. Ця компанія уклала контракт на виготовлення мільярду доз вакцини від COVID-19 із виробником AstraZeneca.Про це пише Громадське з посиланням на Associated Press Внаслідок пожежі загинули щонайменше 5 людей. Інцидент стався у місті Пуна, що на півдні штату Махараштра. Мер містаповідомив, що в завалах на місці події вогнеборці виявили п'ять тіл.Мохол зазначив, що жертвами, ймовірно, стали будівельники. Наразі не з'ясована ані причина займання, ані розмір збитків від пожежі.Водночас директор Інституту сироватки кровіповідомив, що пожежа не призведе до скорочення кількості вироблених вакцин, адже компанія має додаткові потужності.Інститут сироватки крові в Індії є найбільшим у світі виробником вакцин. Він уклав із компанією AstraZeneca контракт на виробництво мільярда доз вакцин від COVID-19.Як зазначив директор інституту Адар Пунвала, компанія сподівається збільшити виробничі потужності з 1,5 млрд доз до 2,5 млрд на рік. Завод, у якому спалахнула пожежа, був частиною цього плану.За даними Associated Press, багаті країни вже забронювали близько 9 млрд доз вакцин від COVID-19. Загалом у світі у 2021 році планують виготовити 12 млрд доз. Таким чином, Інститут сироватки крові Індії, найімовірніше, виготовить більшість вакцин для країн, що розвиваються.

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