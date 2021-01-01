Повідомили, скільки інфікованих коронавірусом виявили в Україні за минулу добу





Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.



Також за минулу добу:



госпіталізували – 1 900 осіб;

летальних випадків – 163;

одужало – 14 239 осіб;

здійснили тестувань за добу – 43 593 (зокрема методом ПЛР – 23 410, методом ІФА – 20 183).



За весь час пандемії в Україні:



захворіло – 1 182 969 осіб;

одужало – 928 969 осіб;

летальних випадків – 21 662;

провели ПЛР-тестувань – 6 057 828.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (507), Дніпропетровській (414), Львівській (370), Запорізькій (350) та Київській (313) областях.



Кількість захворювань в регіонах за добу:



м. Київ – 507 випадків;

Вінницька область – 162 випадки;

Волинська область – 135 випадків;

Дніпропетровська область – 414 випадків;

Донецька область – 266 випадків;

Житомирська область – 152 випадки;

Закарпатська область – 142 випадки;

Запорізька область – 350 випадків;

Івано-Франківська область – 226 випадків;

Київська область – 313 випадків;

Кіровоградська область – 28 випадків;

Луганська область – 67 випадків;

Львівська область – 370 випадків;

Миколаївська область – 275 випадків;

Одеська область – 287 випадків;

Полтавська область – 192 випадки;

Рівненська область – 160 випадків;

Сумська область – 123 випадки;

Тернопільська область – 113 випадків;

Харківська область – 300 випадків;

Херсонська область – 81 випадок;

Хмельницька область – 134 випадки;

Черкаська область – 195 випадків;

Чернівецька область – 217 випадків;

Чернігівська область – 139 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 5 348 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 22 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 164 дитини та 225 медпрацівників.Про це повідомив міністр охорони здоров'яТакож за минулу добу:госпіталізували – 1 900 осіб;летальних випадків – 163;одужало – 14 239 осіб;здійснили тестувань за добу – 43 593 (зокрема методом ПЛР – 23 410, методом ІФА – 20 183).За весь час пандемії в Україні:захворіло – 1 182 969 осіб;одужало – 928 969 осіб;летальних випадків – 21 662;провели ПЛР-тестувань – 6 057 828.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (507), Дніпропетровській (414), Львівській (370), Запорізькій (350) та Київській (313) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 507 випадків;Вінницька область – 162 випадки;Волинська область – 135 випадків;Дніпропетровська область – 414 випадків;Донецька область – 266 випадків;Житомирська область – 152 випадки;Закарпатська область – 142 випадки;Запорізька область – 350 випадків;Івано-Франківська область – 226 випадків;Київська область – 313 випадків;Кіровоградська область – 28 випадків;Луганська область – 67 випадків;Львівська область – 370 випадків;Миколаївська область – 275 випадків;Одеська область – 287 випадків;Полтавська область – 192 випадки;Рівненська область – 160 випадків;Сумська область – 123 випадки;Тернопільська область – 113 випадків;Харківська область – 300 випадків;Херсонська область – 81 випадок;Хмельницька область – 134 випадки;Черкаська область – 195 випадків;Чернівецька область – 217 випадків;Чернігівська область – 139 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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