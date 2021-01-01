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Повідомили, скільки інфікованих коронавірусом виявили в Україні за минулу добу

Повідомили, скільки інфікованих коронавірусом виявили в Україні за минулу добу
5 348 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 22 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 164 дитини та 225 медпрацівників.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Також за минулу добу:

госпіталізували – 1 900 осіб;
летальних випадків – 163;
одужало – 14 239 осіб;
здійснили тестувань за добу – 43 593 (зокрема методом ПЛР – 23 410, методом ІФА – 20 183).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 182 969 осіб;
одужало – 928 969 осіб;
летальних випадків – 21 662;
провели ПЛР-тестувань – 6 057 828.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (507), Дніпропетровській (414), Львівській (370), Запорізькій (350) та Київській (313) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 507 випадків;
Вінницька область – 162 випадки;
Волинська область – 135 випадків;
Дніпропетровська область – 414 випадків;
Донецька область – 266 випадків;
Житомирська область – 152 випадки;
Закарпатська область – 142 випадки;
Запорізька область – 350 випадків;
Івано-Франківська область – 226 випадків;
Київська область – 313 випадків;
Кіровоградська область – 28 випадків;
Луганська область – 67 випадків;
Львівська область – 370 випадків;
Миколаївська область – 275 випадків;
Одеська область – 287 випадків;
Полтавська область – 192 випадки;
Рівненська область – 160 випадків;
Сумська область – 123 випадки;
Тернопільська область – 113 випадків;
Харківська область – 300 випадків;
Херсонська область – 81 випадок;
Хмельницька область – 134 випадки;
Черкаська область – 195 випадків;
Чернівецька область – 217 випадків;
Чернігівська область – 139 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Теги: коронавірус, статистика, МОЗ
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