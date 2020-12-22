Один з мікрорайонів Луцька сьогодні, 22 січня, буде без води
Сьогодні, 08:49
Сьогодні, 22 січня, у зв’язку із аварійною заміною запірної арматури на підключенні до котельні за зверненням ДКП «Луцьктепло» буде тимчасово зупинене водопостачання на деякий час у одному з мікрорайонів міста.
Про це повідомляє КП «Луцькводоканал».
Зокрема, інформують, що води не буде із 9:00 до 15:00 на таких вулицях: Червоної калини, Огієнка, Грибоєдова, 8 Березня та Саперів.
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Про це повідомляє КП «Луцькводоканал».
Зокрема, інформують, що води не буде із 9:00 до 15:00 на таких вулицях: Червоної калини, Огієнка, Грибоєдова, 8 Березня та Саперів.
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