Курс валют у Луцьку на 22 січня





Євро при купівлі становить – 34.12, продажу – 34.24.



Курс російського рубля: купівля – 0.34, продаж – 0.37.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.53, продаж – 7.58.

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