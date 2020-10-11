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У Львoвi в орендованій квaртирi знaйшли мeртвими 22-рiчнoгo хлoпця тa 19-рiчнy дiвчинy

У Львoвi в орендованій квaртирi знaйшли мeртвими 22-рiчнoгo хлoпця тa 19-рiчнy дiвчинy
У Львові у четвер, 21 січня, у квартирі триповерхового будинку на вулиці Городоцькій, 110 від отруєння чадним газом загинули двоє людей – 19-річна львів'янка і 22-річний мешканець Турки.

Квартиру вони винайняли на добу. У сусідній кімнаті ночувала ще одна пара, вони не постраждали, - пише видання ZAXID.NET.

У мерії повідомили, що тіла вчаділих виявили приблизно о 09:46 в орендованій квартирі.

«Бригада швидкої медичної допомоги констатувала смерть до приїзду. Аварійна бригада АТ «Львівгаз» тимчасово припинила подачу газу до квартири», – йдеться у повідомленні мерії.

Голова Залізничної районної адміністрації Ірина Джурик розповіла ZAXID.NET, що будинок на Городоцькій, 110 збудований ще на початку XX століття. Він списаний з балансу міста, є на управлінні ЛКП. Раніше там було пічне опалення, зараз газове. Це двокімнатна квартира на третьому поверсі, яку здають в оренду подобово. У ній встановлені конвектори і газова колонка.

За інформацією Ірини Джурик, двоє хлопців віком 18 і 22 роки, які працюють недалеко від Привокзального ринку, винайняли квартиру на добу. Маклер, який їх заселив, увімкнув конвертери, в кожній кімнаті окремий.



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Теги: тіла, смерть, чадний газ
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В ЦЕНТРЕ ЛЬВОВА ОТ УГАРНОГО ГАЗА СКОНЧАЛИСЬ ДВОЕ ТУРИСТОВ ИЗ КИЕВА
11 января 2019 года.
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