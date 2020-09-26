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За рік у волинській лікарні пересадили два серця та 14 нирок

За рік у волинській лікарні пересадили два серця та 14 нирок
Завдяки впровадженню у Ковельському МТМО пілотного проекту з трансплантації шанс на повноцінне життя у 2020 році отримали 16 людей.

Про це повідомляють на сторінці Ковельського МТМО у фейсбуці.

Саме 15 операцій провели торік у Центрі ендоурології та трансплантації у Ковелі. 12 донорських органів пацієнти отримали від рідних. Ще 3 - посмертні пересадки. Загалом за рік пересадили 2 серця та 14 нирок.

Нагадаємо, що першу трансплантацію серця в Україні за останні 15 років провели саме у Ковельській лікарні наприкінці грудня 2019 року.

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Друга така операція відбулася на початку лютого 2020 року. «Нове» серце отримав 59-річний чоловік, який пережив два інфаркти. Трансплантацію провели місцеві медики спільно з бригадою кардіологів Київського інституту серця.

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Теги: пересадка органів, медицина, Ковельське МТМО
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