За рік у волинській лікарні пересадили серце та 14 нирок
Сьогодні, 13:25
Завдяки впровадженню у Ковельському МТМО пілотного проекту з трансплантації шанс на повноцінне життя у 2020 році отримали 15 людей.
Про це повідомляють на сторінці Ковельського МТМО у фейсбуці.
Саме 15 операцій провели торік у Центрі ендоурології та трансплантації у Ковелі. 12 донорських органів пацієнти отримали від рідних. Ще 3 - посмертні пересадки. Загалом за рік пересадили 1 серце та 14 нирок.
Нагадаємо, що першу трансплантацію серця в Україні за останні 15 років провели саме у Ковельській лікарні наприкінці грудня 2019 року.
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Друга така операція відбулася на початку лютого 2020 року. «Нове» серце отримав 59-річний чоловік, який пережив два інфаркти. Трансплантацію провели місцеві медики спільно з бригадою кардіологів Київського інституту серця.
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Про це повідомляють на сторінці Ковельського МТМО у фейсбуці.
Саме 15 операцій провели торік у Центрі ендоурології та трансплантації у Ковелі. 12 донорських органів пацієнти отримали від рідних. Ще 3 - посмертні пересадки. Загалом за рік пересадили 1 серце та 14 нирок.
Нагадаємо, що першу трансплантацію серця в Україні за останні 15 років провели саме у Ковельській лікарні наприкінці грудня 2019 року.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Розповіли про стан чоловіка, якому у Ковелі вперше в Україні за 15 років пересадили серце. ВІДЕО
Друга така операція відбулася на початку лютого 2020 року. «Нове» серце отримав 59-річний чоловік, який пережив два інфаркти. Трансплантацію провели місцеві медики спільно з бригадою кардіологів Київського інституту серця.
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