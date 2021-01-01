Яка ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 10:00
За останню добу на Волині зареєстрували 135 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Одужало за добу 182 особи, летальних випадків – 2.
Про це інформує Волинський лабораторний центр.
Так, за весь час пандемії в області зареєстрували 35 856 випадків COVID-19, що підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 1668 - у дітей та 2551 - у медичних працівників. Одужало 33 223 особи, з них 1585 дітей та 2441 медичний працівник. 563 випадки хвороби завершилися летально (в тому числі померло 19 медиків). Кількість активних хворих – 2070.
Розподіл випадків:
За весь час пандемії в області зареєстрували 37 850 підозр на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 151 повідомлення про підозру на COVID-19.
На Волині методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 обстежили 139 855 осіб. За минулу добу обстежили 532 особи, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 26, приватними лабораторіями – 88.
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Про це інформує Волинський лабораторний центр.
Так, за весь час пандемії в області зареєстрували 35 856 випадків COVID-19, що підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 1668 - у дітей та 2551 - у медичних працівників. Одужало 33 223 особи, з них 1585 дітей та 2441 медичний працівник. 563 випадки хвороби завершилися летально (в тому числі померло 19 медиків). Кількість активних хворих – 2070.
Розподіл випадків:
За весь час пандемії в області зареєстрували 37 850 підозр на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 151 повідомлення про підозру на COVID-19.
На Волині методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 обстежили 139 855 осіб. За минулу добу обстежили 532 особи, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 26, приватними лабораторіями – 88.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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