Вогнеборці примчали за дві хвилини: на Волині горів гуртожиток
Сьогодні, 10:08
Учора, 21 січня, об 11:55 до служби «101» надійшло повідомлення про пожежу в 5-и поверховому гуртожитку в місті Нововолинську.
Про це повідомляє пресслужба Управління ДСНС у Волинській області.
Інформують, що до місця події вже за 2 хвилини прибула чергова варта міської 5-ї Державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС у Волинській області. Вогнеборці провели розвідку пожежі та встановили, що осередок займання знаходиться в одній з кімнат на верхньому поверсі. Для гасіння пожежі оперативно подали ствол першої допомоги, завдяки чому о 12:18 пожежу ліквідували.
Загрози для безпеки людей не було, ніхто не постраждав.
Вогнем пошкоджено кімнату, ймовірна причина - необережність під час куріння громадянином, який там проживав.
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Про це повідомляє пресслужба Управління ДСНС у Волинській області.
Інформують, що до місця події вже за 2 хвилини прибула чергова варта міської 5-ї Державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС у Волинській області. Вогнеборці провели розвідку пожежі та встановили, що осередок займання знаходиться в одній з кімнат на верхньому поверсі. Для гасіння пожежі оперативно подали ствол першої допомоги, завдяки чому о 12:18 пожежу ліквідували.
Загрози для безпеки людей не було, ніхто не постраждав.
Вогнем пошкоджено кімнату, ймовірна причина - необережність під час куріння громадянином, який там проживав.
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