Пожежа у харківському будинку для літніх людей: медики розповіли про стан потерпілих





Про це розповіла кореспондентка



Наразі їхньому життю нічого не загрожує, кажуть медики. В одного чоловіка обпечено 15% тіла, в іншого - отруєння продуктами горіння. Ще троє - неушкоджені. Утім, вони дуже налякані після пережитого. Всі троє лежачі, а тому їх тимчасово забрали до медичного закладу.



на місці трагедії працює доволі багато поліцейських. Територію навколо будинку огородили обмежувальною стрічкою, а в самій будівлі продовжують працювати слідчі та експерти. Місцева влада і поліція твердять, що цей пансіонат був нелегальний. Затримали чотирьох осіб - це власник будівлі, адміністратор пансіонату, орендар і його дружина. Всім повідомили про підозри і найближчим часом їм будуть обирати запобіжні заходи.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Усі п'ять людей, які постраждали під час пожежі у будинку для літніх людей у Харкові , перебувають у лікарні у стабільному стані.Про це розповіла кореспондентка ТСН. Наразі їхньому життю нічого не загрожує, кажуть медики. В одного чоловіка обпечено 15% тіла, в іншого - отруєння продуктами горіння. Ще троє - неушкоджені. Утім, вони дуже налякані після пережитого. Всі троє лежачі, а тому їх тимчасово забрали до медичного закладу.на місці трагедії працює доволі багато поліцейських. Територію навколо будинку огородили обмежувальною стрічкою, а в самій будівлі продовжують працювати слідчі та експерти. Місцева влада і поліція твердять, що цей пансіонат був нелегальний. Затримали чотирьох осіб - це власник будівлі, адміністратор пансіонату, орендар і його дружина. Всім повідомили про підозри і найближчим часом їм будуть обирати запобіжні заходи.

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