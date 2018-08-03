Пожежа у харківському будинку для літніх людей: медики розповіли про стан потерпілих
Сьогодні, 11:03
Усі п'ять людей, які постраждали під час пожежі у будинку для літніх людей у Харкові, перебувають у лікарні у стабільному стані.
Про це розповіла кореспондентка ТСН.
Наразі їхньому життю нічого не загрожує, кажуть медики. В одного чоловіка обпечено 15% тіла, в іншого - отруєння продуктами горіння. Ще троє - неушкоджені. Утім, вони дуже налякані після пережитого. Всі троє лежачі, а тому їх тимчасово забрали до медичного закладу.
на місці трагедії працює доволі багато поліцейських. Територію навколо будинку огородили обмежувальною стрічкою, а в самій будівлі продовжують працювати слідчі та експерти. Місцева влада і поліція твердять, що цей пансіонат був нелегальний. Затримали чотирьох осіб - це власник будівлі, адміністратор пансіонату, орендар і його дружина. Всім повідомили про підозри і найближчим часом їм будуть обирати запобіжні заходи.
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Про це розповіла кореспондентка ТСН.
Наразі їхньому життю нічого не загрожує, кажуть медики. В одного чоловіка обпечено 15% тіла, в іншого - отруєння продуктами горіння. Ще троє - неушкоджені. Утім, вони дуже налякані після пережитого. Всі троє лежачі, а тому їх тимчасово забрали до медичного закладу.
на місці трагедії працює доволі багато поліцейських. Територію навколо будинку огородили обмежувальною стрічкою, а в самій будівлі продовжують працювати слідчі та експерти. Місцева влада і поліція твердять, що цей пансіонат був нелегальний. Затримали чотирьох осіб - це власник будівлі, адміністратор пансіонату, орендар і його дружина. Всім повідомили про підозри і найближчим часом їм будуть обирати запобіжні заходи.
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