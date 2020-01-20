На Донбасі від кулі снайпера загинув український морський піхотинець

У зоні бойових дій на Донбасі снайпер терористів "ДНР" убив морського піхотинця Збройних сил УкраїниПро це написали на офіційній сторінці 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського у фейсбуці.Нагадаємо, командування морської піхоти у фейсбуці напередодні повідомило, що 21 січня збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню і відкрили вогонь зі снайперської зброї. Внаслідок обстрілу позицій українських захисників загинув один військовослужбовець Об’єднаних сил.Згодом стало відомо, що воїну було 28 років. Снайпер поцілив в українського бійця на Приазов'ї."У районі проведення Операції Об'єднаних сил, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України, від поранення, несумісного із життям, загинув наш побратим старший матрос Отрєп’єв Олександр Сергійович. Сміливим морським піхотинцем і щирим патріотом своєї країни він навіки залишиться у нашій пам’яті", – йдеться у повідомленні бригади.Побратими глибоко сумують за захисником і висловили співчуття з приводу непоправної втрати його рідним та близьким. Також воїни оприлюднили реквізити для допомоги родині захисника: