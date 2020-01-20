На Донбасі від кулі снайпера загинув український морський піхотинець
Сьогодні, 10:42
У зоні бойових дій на Донбасі снайпер терористів "ДНР" убив морського піхотинця Збройних сил України Отрєп’єва Олександра Сергійовича.
Про це написали на офіційній сторінці 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського у фейсбуці.
Нагадаємо, командування морської піхоти у фейсбуці напередодні повідомило, що 21 січня збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню і відкрили вогонь зі снайперської зброї. Внаслідок обстрілу позицій українських захисників загинув один військовослужбовець Об’єднаних сил.
Згодом стало відомо, що воїну було 28 років. Снайпер поцілив в українського бійця на Приазов'ї.
"У районі проведення Операції Об'єднаних сил, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України, від поранення, несумісного із життям, загинув наш побратим старший матрос Отрєп’єв Олександр Сергійович. Сміливим морським піхотинцем і щирим патріотом своєї країни він навіки залишиться у нашій пам’яті", – йдеться у повідомленні бригади.
Побратими глибоко сумують за захисником і висловили співчуття з приводу непоправної втрати його рідним та близьким. Також воїни оприлюднили реквізити для допомоги родині захисника:
4731 2191 2200 9586 – Беляковський Сергій Григорович (брат).
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Про це написали на офіційній сторінці 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського у фейсбуці.
Нагадаємо, командування морської піхоти у фейсбуці напередодні повідомило, що 21 січня збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню і відкрили вогонь зі снайперської зброї. Внаслідок обстрілу позицій українських захисників загинув один військовослужбовець Об’єднаних сил.
Згодом стало відомо, що воїну було 28 років. Снайпер поцілив в українського бійця на Приазов'ї.
"У районі проведення Операції Об'єднаних сил, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України, від поранення, несумісного із життям, загинув наш побратим старший матрос Отрєп’єв Олександр Сергійович. Сміливим морським піхотинцем і щирим патріотом своєї країни він навіки залишиться у нашій пам’яті", – йдеться у повідомленні бригади.
Побратими глибоко сумують за захисником і висловили співчуття з приводу непоправної втрати його рідним та близьким. Також воїни оприлюднили реквізити для допомоги родині захисника:
4731 2191 2200 9586 – Беляковський Сергій Григорович (брат).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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