На Волині патрульні допомогли водієві дістати автівку із кювету

Волинські патрульні допомогли водієві, який потрапив у дорожньо-транспортну пригоду.Зазначається, що сьогодні вночі до патрульних, які несли службу на стаціонарному посту "Маневичі" під’їхав водій та повідомив, що за 2 кілометри в напрямку міста Ковель автомобіль з’їхав у кювет, - інформує патрульна поліція Волинської області.Патрульні, які виїхали на місце події, виявили автомобіль Nissan X-Trail, який був у кюветі та 47-річного водія.Він повідомив, що, рухаючись автодорогою у напрямку міста Сарни, допустив з’їзд у кювет. Також керманич попросив допомоги, аби дістати його транспортний засіб. Для цього на місці події залучили інших водіїв та спільно з патрульними дістали автомобіль із кювету.Також інспектори запросили керманича до приміщення стаціонарного посту, аби останній обігрівся.