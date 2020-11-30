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На Волині патрульні допомогли водієві дістати автівку із кювету

На Волині патрульні допомогли водієві дістати автівку із кювету
Волинські патрульні допомогли водієві, який потрапив у дорожньо-транспортну пригоду.

Зазначається, що сьогодні вночі до патрульних, які несли службу на стаціонарному посту "Маневичі" під’їхав водій та повідомив, що за 2 кілометри в напрямку міста Ковель автомобіль з’їхав у кювет, - інформує патрульна поліція Волинської області.

Патрульні, які виїхали на місце події, виявили автомобіль Nissan X-Trail, який був у кюветі та 47-річного водія.

Він повідомив, що, рухаючись автодорогою у напрямку міста Сарни, допустив з’їзд у кювет. Також керманич попросив допомоги, аби дістати його транспортний засіб. Для цього на місці події залучили інших водіїв та спільно з патрульними дістали автомобіль із кювету.

Також інспектори запросили керманича до приміщення стаціонарного посту, аби останній обігрівся.

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Теги: кювет, авто, Волинь
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