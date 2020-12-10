Сучасне обладнання і фотозона: луцький пологовий повідомив про оновлення. ФОТО





Про це проінформували на офіційній сторінці закладу у фейсбуці.



Інформують, що створили оновлену фотозону на виписці з гігантським ведмедем, встановили сучасні поліфункціональні оперативні столи, облаштували сучасні діодні лампи в операційних та пологових залах, а також тепер мають електричні деструктори голок.



«Наші лікарі – щасливі. Ми постійно працюємо для покращення Вашого комфортного перебування у пологовому будинку. Завітайте і переконайтеся самі», – йдеться у дописі медиків.





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