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Сучасне обладнання і фотозона: луцький пологовий повідомив про оновлення. ФОТО

Сучасне обладнання і фотозона: луцький пологовий повідомив про оновлення. ФОТО
Луцький клінічний пологовий будинок повідомив про покращення матеріально-технічної бази.

Про це проінформували на офіційній сторінці закладу у фейсбуці.

Інформують, що створили оновлену фотозону на виписці з гігантським ведмедем, встановили сучасні поліфункціональні оперативні столи, облаштували сучасні діодні лампи в операційних та пологових залах, а також тепер мають електричні деструктори голок.

«Наші лікарі – щасливі. Ми постійно працюємо для покращення Вашого комфортного перебування у пологовому будинку. Завітайте і переконайтеся самі», – йдеться у дописі медиків.

Сучасне обладнання і фотозона: луцький пологовий повідомив про оновлення. ФОТО
Сучасне обладнання і фотозона: луцький пологовий повідомив про оновлення. ФОТО
Сучасне обладнання і фотозона: луцький пологовий повідомив про оновлення. ФОТО
Сучасне обладнання і фотозона: луцький пологовий повідомив про оновлення. ФОТО
Сучасне обладнання і фотозона: луцький пологовий повідомив про оновлення. ФОТО

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Теги: пологовий, фотозона, Луцьк
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