Сучасне обладнання і фотозона: луцький пологовий повідомив про оновлення. ФОТО
Сьогодні, 11:25
Луцький клінічний пологовий будинок повідомив про покращення матеріально-технічної бази.
Про це проінформували на офіційній сторінці закладу у фейсбуці.
Інформують, що створили оновлену фотозону на виписці з гігантським ведмедем, встановили сучасні поліфункціональні оперативні столи, облаштували сучасні діодні лампи в операційних та пологових залах, а також тепер мають електричні деструктори голок.
«Наші лікарі – щасливі. Ми постійно працюємо для покращення Вашого комфортного перебування у пологовому будинку. Завітайте і переконайтеся самі», – йдеться у дописі медиків.
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Про це проінформували на офіційній сторінці закладу у фейсбуці.
Інформують, що створили оновлену фотозону на виписці з гігантським ведмедем, встановили сучасні поліфункціональні оперативні столи, облаштували сучасні діодні лампи в операційних та пологових залах, а також тепер мають електричні деструктори голок.
«Наші лікарі – щасливі. Ми постійно працюємо для покращення Вашого комфортного перебування у пологовому будинку. Завітайте і переконайтеся самі», – йдеться у дописі медиків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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