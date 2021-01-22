Очільник МОЗ оцінив результати локдауну

Максим Степанов вважає доволі успішним результат жорсткого карантину, який триває з 8 січня, адже кількість нових хворих і кількість госпіталізованих знизилася, а свята не дали різкого спалаху коронавірусної хвороби.



Про це розповів Степанов на брифінгу, пише



"Щодо результатів. Неможливо розглядати виключно жорсткі карантинні заходи в той період, треба розглядати більш комплексно. Це загальна стратегія МОЗ щодо боротьби з COVID-19… Карантин вихідного дня у листопаді дав свої результати достатньо суттєво. Також була певна логіка щодо введення жорсткого карантину з 8-го до 25-го січня.



Усе це впливає на загальну картину, яку ми бачимо як по захворюваності, так і по кількості важких випадків, по кількості госпіталізованих людей.



Ви бачите, що в нас падає кількість людей, які захворіли – які кожного дня реєструються як захворівші на COVID-19. Ми досягли такої певної серйозної стабілізації у цих речах. Головне, що нам вдалося на початкових стадіях збити цю хвилю розповсюдження ковіду, яка потенційно повинна була розпочатися після новорічних свят.



До речі, там дуже проста математика. Якщо б 10 людей захворіли під час свят, то потенційно вони могли б заразити 100 людей, хоча не кожен із них спілкуються з 10-ма людьми. Якщо ми вводимо обмеження, які впливають на контактування між цими людьми, кількість потенційно заражених буде вже не 100, а, умовно кажучи, 50 – і це вже серйозний результат, який впливає на загальну статистику", - сказав Степанов.



Він зазначив, що при аналізі результатів враховують і кількість госпіталізацій, і кількість важких випадків.



На сьогоднішній ранок, в Україні менше 19 тисяч пацієнтів перебувають у лікарнях: 18 896 людей перебувають у стаціонарах із підтвердженим діагнозом або з підозрою на COVID-19. На початок грудня ця цифра становила близько 29 тисяч.



На думку міністра, усе це свідчить про доцільність стратегії МОЗ загалом.



Однак щоб оцінити до кінця, як саме вплинув жорсткий карантин, треба почекати після завершення жорсткого карантину ще якийсь час, наголосив Степанов. Тоді вже МОЗ зможе визначити свою подальшу стратегію.



Степанова також закликав не називати нинішній період локдауном, "тому що це карантин із жорсткими обмеженнями".



Він наголосив, що локдауни є в європейських країнах. Наприклад, у деяких із них не можна навіть збиратися декількома родинами, виходити самостійно з дому без попереднього запису і можна виходити виключно з дозволеною метою, де-не-де діють комендантські години.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністр охорони здоров'явважає доволі успішним результат жорсткого карантину, який триває з 8 січня, адже кількість нових хворих і кількість госпіталізованих знизилася, а свята не дали різкого спалаху коронавірусної хвороби.Про це розповів Степанов на брифінгу, пише "УП" "Щодо результатів. Неможливо розглядати виключно жорсткі карантинні заходи в той період, треба розглядати більш комплексно. Це загальна стратегія МОЗ щодо боротьби з COVID-19… Карантин вихідного дня у листопаді дав свої результати достатньо суттєво. Також була певна логіка щодо введення жорсткого карантину з 8-го до 25-го січня.Усе це впливає на загальну картину, яку ми бачимо як по захворюваності, так і по кількості важких випадків, по кількості госпіталізованих людей.Ви бачите, що в нас падає кількість людей, які захворіли – які кожного дня реєструються як захворівші на COVID-19. Ми досягли такої певної серйозної стабілізації у цих речах. Головне, що нам вдалося на початкових стадіях збити цю хвилю розповсюдження ковіду, яка потенційно повинна була розпочатися після новорічних свят.До речі, там дуже проста математика. Якщо б 10 людей захворіли під час свят, то потенційно вони могли б заразити 100 людей, хоча не кожен із них спілкуються з 10-ма людьми. Якщо ми вводимо обмеження, які впливають на контактування між цими людьми, кількість потенційно заражених буде вже не 100, а, умовно кажучи, 50 – і це вже серйозний результат, який впливає на загальну статистику", - сказав Степанов.Він зазначив, що при аналізі результатів враховують і кількість госпіталізацій, і кількість важких випадків.На сьогоднішній ранок, в Україні менше 19 тисяч пацієнтів перебувають у лікарнях: 18 896 людей перебувають у стаціонарах із підтвердженим діагнозом або з підозрою на COVID-19. На початок грудня ця цифра становила близько 29 тисяч.На думку міністра, усе це свідчить про доцільність стратегії МОЗ загалом.Однак щоб оцінити до кінця, як саме вплинув жорсткий карантин, треба почекати після завершення жорсткого карантину ще якийсь час, наголосив Степанов. Тоді вже МОЗ зможе визначити свою подальшу стратегію.Степанова також закликав не називати нинішній період локдауном, "тому що це карантин із жорсткими обмеженнями".Він наголосив, що локдауни є в європейських країнах. Наприклад, у деяких із них не можна навіть збиратися декількома родинами, виходити самостійно з дому без попереднього запису і можна виходити виключно з дозволеною метою, де-не-де діють комендантські години.

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