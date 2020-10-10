Двом волинянам, у яких вдома знайшли незаконну зброю і набої, загрожує кримінал
Сьогодні, 19:02
У Ковелі 21 січня патрульні поліцейські під час опрацювання виклику виявили за місцем проживання 41-річного чоловіка пістолет.
На місце прибула слідчо-оперативна група. Пістолет марки Retay MOD92 вилучили, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.
Цього ж дня у Камінь-Каширському районі оперативники вилучили у 36-річного жителя району 13 набоїв калібру 7,62 мм.
Вилучений пістолет та набої направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Зокрема, санкція ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Натомість, особа, котра добровільно здасть до поліції зброю та боєприпаси звільняється від кримінальної відповідальності, передбаченої ст. 263 ККУ.
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На місце прибула слідчо-оперативна група. Пістолет марки Retay MOD92 вилучили, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.
Цього ж дня у Камінь-Каширському районі оперативники вилучили у 36-річного жителя району 13 набоїв калібру 7,62 мм.
Вилучений пістолет та набої направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Зокрема, санкція ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Натомість, особа, котра добровільно здасть до поліції зброю та боєприпаси звільняється від кримінальної відповідальності, передбаченої ст. 263 ККУ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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