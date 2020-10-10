Двом волинянам, у яких вдома знайшли незаконну зброю і набої, загрожує кримінал

У Ковелі 21 січня патрульні поліцейські під час опрацювання виклику виявили за місцем проживання 41-річного чоловіка пістолет.На місце прибула слідчо-оперативна група. Пістолет марки Retay MOD92 вилучили, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.Цього ж дня у Камінь-Каширському районі оперативники вилучили у 36-річного жителя району 13 набоїв калібру 7,62 мм.Вилучений пістолет та набої направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.Зокрема, санкція ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Натомість, особа, котра добровільно здасть до поліції зброю та боєприпаси звільняється від кримінальної відповідальності, передбаченої ст. 263 ККУ.