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Двом волинянам, у яких вдома знайшли незаконну зброю і набої, загрожує кримінал

Двом волинянам, у яких вдома знайшли незаконну зброю і набої, загрожує кримінал
У Ковелі 21 січня патрульні поліцейські під час опрацювання виклику виявили за місцем проживання 41-річного чоловіка пістолет.

На місце прибула слідчо-оперативна група. Пістолет марки Retay MOD92 вилучили, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.

Цього ж дня у Камінь-Каширському районі оперативники вилучили у 36-річного жителя району 13 набоїв калібру 7,62 мм.

Вилучений пістолет та набої направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Зокрема, санкція ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Натомість, особа, котра добровільно здасть до поліції зброю та боєприпаси звільняється від кримінальної відповідальності, передбаченої ст. 263 ККУ.

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Теги: зброя, поліція
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