Через смерть чоловіка під Луцьком розбірки між сусідами не стихають майже рік. ВІДЕО





А далі – нові конфлікти з побоями, і зрештою… низка кримінальних проваджень. В заплутаній історії розбиралися журналісти



Чоловіка Оксани Горошко Вадима знайшли мертвим на літньому майданчику біля магазину ще торік, у лютому. Жінка розповідає: тоді, аби уникнути відповідальності ні продавчиня, ні власники, які живуть в притул до крамниці, й постійно там бувають, впродовж кількох годин не зателефонували в швидку чи поліцію. Тіло чоловіка виявила племінниця, і відразу забила на сполох. Тоді й з’їхались усі відповідні служби.



Дружині Оксані вручили заключення з причиною смерті.



“Пише: гостре отруєння етиловим спиртом. Люди говорили по селі, що з цього магазина в той вечір коли вже мого чоловіка повезли, то вивозили з того магазину горілку, вилучали”, – каже жінка.



Вона розповідає: про те, що її чоловік заходив до крамниці дізналася лише через тиждень після інциденту від свого кума. Сам Олександр Гончаренко добре пам’ятає цей день, бо тоді у нього народилась донька. За це і пили.



“Я зайшов по продукти в магазин, зайшов за мною за хвилину Вадим покійний. Каже: “За дочку поставиш?”. Ми по 50 грам випили там на місці, буквально 3 хвилини, вийшли, я підкурив і пішов додому”, – пригадує той вечір Олександр Гончаренко, кум померлого.



Рік тому, не знайшовши складу злочину, правоохоронці закрили кримінальне провадження. Не змогла з цим змиритися тільки дружина Оксана, яка залишилась з маленькою дитиною на руках. Написала чергову заяву, після якої кримінальне провадження поновили. Проте, не дочекавшись правоохоронців, скаржники самі пішли з’ясовувати обставини того дня до власників крамниці. А там – діалогу не вийшло. Все закінчилось скандалом та штовханиною.



“Вони почали виштовхувати нас з магазину, поливати брудом, обзивати нецензурною лексикою, в результаті впали якісь там вітрини, вони почали говорити, що це ми їм побили, хочуть з нас стягнути кошти”, – каже Марія Горбайчук, сестра Оксани Горошко.



Ба більше того, власники магазину опісля розбірок написали заяви в поліцію.



Тепер чоловікові Марії Горбайчук загрожує кримінал за побиття продавця та власниці магазину. Відтак, звернулися до адвоката.



“Якби була відеокамера, то це було б можливо встановити, що там відбулось насправді. Тому ми зараз заявимо відповідні клопотання про допит свідків, будемо клопотати, щоб представники поліції розслідували також провадження щодо моїх клієнтів, які в даному випадку є потерпілими. Їм заподіяли ушкодження, випхали з магазину, повелися не по-людськи”, – каже адвокат Олександр Стасюк (адвокат Горбачук і Горошко.



Власниця магазину Світлана Рєдіна стверджує, що все було інакше. Та й ця сусідська війна, за її словами, має інший початок. Те, що чоловік Оксани Горошко помер від нібито горілки, яку купив у них в магазині, жінка називає вигадкою. А от з приводу побоїв, каже, судитиметься до кінця.



“Нехай вони відповідають за те. що вони наробили. Вони нам побили вітрини, розкидали весь товар, побили мене і продавця. Вони хочуть, щоб їм безоплатно наливали в кожному магазині, в кожному закладі. З якого дива, хто вони такі тут в селі”, – каже власниця.



На порозуміння чи примирення жодна зі сторін, переконують, не піде. Правоохоронці нині розслідують відразу три кримінальні провадження. Адвокати обох сторін пророкують: рішення суду не варто очікувати найближчими місяцями.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Майже рік у селі Тарасове, що під Луцьком, не стихають розбірки між двома місцевими родинами, які відверто ворогують і з’ясовують стосунки. Почалося усе зі смерті чоловіка біля однієї з місцевих крамниць. Його родичі впевнені, що причина смерті – сурогат, придбаний в магазині. Це категорично заперечують власники продуктового.А далі – нові конфлікти з побоями, і зрештою… низка кримінальних проваджень. В заплутаній історії розбиралися журналісти "12 каналу". Чоловіказнайшли мертвим на літньому майданчику біля магазину ще торік, у лютому. Жінка розповідає: тоді, аби уникнути відповідальності ні продавчиня, ні власники, які живуть в притул до крамниці, й постійно там бувають, впродовж кількох годин не зателефонували в швидку чи поліцію. Тіло чоловіка виявила племінниця, і відразу забила на сполох. Тоді й з’їхались усі відповідні служби.Дружині Оксані вручили заключення з причиною смерті.“Пише: гостре отруєння етиловим спиртом. Люди говорили по селі, що з цього магазина в той вечір коли вже мого чоловіка повезли, то вивозили з того магазину горілку, вилучали”, – каже жінка.Вона розповідає: про те, що її чоловік заходив до крамниці дізналася лише через тиждень після інциденту від свого кума. Сам Олександр Гончаренко добре пам’ятає цей день, бо тоді у нього народилась донька. За це і пили.“Я зайшов по продукти в магазин, зайшов за мною за хвилину Вадим покійний. Каже: “За дочку поставиш?”. Ми по 50 грам випили там на місці, буквально 3 хвилини, вийшли, я підкурив і пішов додому”, – пригадує той вечір, кум померлого.Рік тому, не знайшовши складу злочину, правоохоронці закрили кримінальне провадження. Не змогла з цим змиритися тільки дружина Оксана, яка залишилась з маленькою дитиною на руках. Написала чергову заяву, після якої кримінальне провадження поновили. Проте, не дочекавшись правоохоронців, скаржники самі пішли з’ясовувати обставини того дня до власників крамниці. А там – діалогу не вийшло. Все закінчилось скандалом та штовханиною.“Вони почали виштовхувати нас з магазину, поливати брудом, обзивати нецензурною лексикою, в результаті впали якісь там вітрини, вони почали говорити, що це ми їм побили, хочуть з нас стягнути кошти”, – каже, сестра Оксани Горошко.Ба більше того, власники магазину опісля розбірок написали заяви в поліцію.Тепер чоловікові Марії Горбайчук загрожує кримінал за побиття продавця та власниці магазину. Відтак, звернулися до адвоката.“Якби була відеокамера, то це було б можливо встановити, що там відбулось насправді. Тому ми зараз заявимо відповідні клопотання про допит свідків, будемо клопотати, щоб представники поліції розслідували також провадження щодо моїх клієнтів, які в даному випадку є потерпілими. Їм заподіяли ушкодження, випхали з магазину, повелися не по-людськи”, – каже адвокат Олександр Стасюк (адвокат Горбачук і Горошко.Власниця магазинустверджує, що все було інакше. Та й ця сусідська війна, за її словами, має інший початок. Те, що чоловік Оксани Горошко помер від нібито горілки, яку купив у них в магазині, жінка називає вигадкою. А от з приводу побоїв, каже, судитиметься до кінця.“Нехай вони відповідають за те. що вони наробили. Вони нам побили вітрини, розкидали весь товар, побили мене і продавця. Вони хочуть, щоб їм безоплатно наливали в кожному магазині, в кожному закладі. З якого дива, хто вони такі тут в селі”, – каже власниця.На порозуміння чи примирення жодна зі сторін, переконують, не піде. Правоохоронці нині розслідують відразу три кримінальні провадження. Адвокати обох сторін пророкують: рішення суду не варто очікувати найближчими місяцями.

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